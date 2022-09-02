В Украине отмечен рост импорта авто: какие машины ввозят

Импорт авто в Украину резко снизился после отмены бесплатной растаможки, но теперь снова растет. Большинство ввезенных машин стоят менее 10 000 долларов.

За август в Украину ввезли 18 772 автомобилей. Это на 38% больше, чем в июле, то есть импорт машин в нашу страну снова растет. Об этом сообщает Институт исследований авторынка, ссылаясь на статистику Государственной таможенной службы.

После отмены бесплатной растаможки с 1 июля импорт авто в Украину резко упал, ведь машины с пробегом практически перестали пригонять. Однако в августе их ввезли уже 15 000, а новых авто – 3,8 тыс. Впрочем, в июне импортировали в 7 раз больше авто, а в августе 2021 года – в четыре раза больше.

Структура рынка осталась неизменной. Как и прежде, больше всего ввозят недорогие бюджетные авто – 2/3 всех машин стоят до 10 000 долларов. Обусловлено это низкой покупательской способностью украинцев.

Какие автомобили ввозили в Украину за август 2022 года:

Стоимостью до $6000 – 8538 штук;

Стоимостью от $6000 до $10 000 – 3990 штук;

Стоимостью от $10 000 до $30 000 – 4527 штук;

Стоимостью свыше $30 000 – 1717 штук.

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Всего после отмены бесплатной растаможки в Украину ввезли 36 318 легковых авто, 1275 грузовиков и 11 102 мотоцикла. В государственный бюджет поступило около 4 млрд. гривен таможенных платежей.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине за август снизились продажи новых автомобилей.