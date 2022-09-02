В Україні відмітили зростання імпорту авто: які машини ввозять

Імпорт авто в Україну різко знизився після скасування безплатного розмитнення, але тепер знову зростає. Більшість ввезених машин коштують менше ніж 10 000 доларів.

За серпень в Україну ввезли 18 772 автомобілів. Це на 38% більше, ніж у липні, тобто імпорт машин у нашу країну знову зростає. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку, посилаючись на статистику Державної митної служби.

Після скасування безплатного розмитнення з 1 липня імпорт авто в Україну різко впав, адже машини з пробігом практично перестали приганяти. Однак у серпні їх ввезли вже 15 000, а нових авто — 3,8 тис. Втім, у червні імпортували в 7 разів більше авто, а у серпні 2021 року — в чотири рази більше.

Структура ринку залишилася незмінною. Як і раніше, найбільше ввозять недорогі бюджетні авто — 2/3 усіх машин коштують до 10 000 доларів. Зумовлено це низькою купівельною спроможністю українців.

Які автомобілі ввозили в Україну за серпень 2022 року:

вартістю до $6000 — 8538 штук;

вартістю від $6000 до $10 000 — 3990 штук;

вартістю від $10 000 до $30 000 — 4527 штук;

вартістю понад $30 000 — 1717 штук.

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Загалом після скасування безплатного розмитнення в Україну ввезли 36 318 легкових авто, 1275 вантажівок і 11 102 мотоцикли. До державного бюджету надійшло близько 4 млрд гривень митних платежів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні за серпень знизилися продажі нових автомобілів.