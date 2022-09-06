Рассекречен самый дешевый пикап Chevrolet по цене Дастера (фото)

Небольшой пикап Chevrolet Montana не имеет рамы и построен на платформе кроссовера Tracker. Стоимость модели составит около $20 000.

В интернет попали изображения Chevrolet Montana. Компактный бюджетный пикап презентуют в конце нынешнего или начале 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт General Motors.

Новый Chevrolet Montana станет самым компактным пикапом американской марки – около 4,5-4,7 м в длину. Он построен на платформе кроссовера Chevrolet Tracker, который вскоре может появиться в Украине. В отличие от старших братьев, Montana не является рамным — у него несущий кузов.

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Дизайн Chevrolet Montana получился весьма выразительным. Широкая решетка радиатора сочетается с "двухэтажными" светодиодными фарами. Колесные арки слегка расширены, а оконная линия изогнута.

Поначалу пикап Chevrolet Montana получит только скромный 1,2-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 133 л. с. Позже линейку могут расширить турбочетверки объемом 1,3 л (163 л. с.) и 1,5 л (184 л. с.). Модель будет доступна с 6-ступенчатыми механической или автоматической КПП, а вот привод будет только передним.

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На данный момент новый Chevrolet Montana проходит испытания. Он станет самым доступным пикапом американской марки — его стоимость составит менее $20 000, а основным конкурентом модели называют Renault Duster Oroch. Производство модели наладят в Бразилии и планируют активно экспортировать ее в другие страны.

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