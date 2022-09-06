Розсекречено найдешевший пікап Chevrolet за ціною Дастера (фото)

Невеликий пікап Chevrolet Montana не має рами та побудований на платформі кросовера Tracker. Вартість моделі становитиме близько $20 000.

В інтернет потрапили зображення Chevrolet Montana. Компактний бюджетний пікап презентують наприкінці нинішнього чи на початку 2023 року. Про це повідомляє офіційний сайт General Motors.

Новий Chevrolet Montana стане компактним пікапам американської марки — близько 4,5-4,7 м в довжину. Він побудований на платформі кросовера Chevrolet Tracker, який невдовзі може з'явитися в Україні. На відміну від старших братів, Montana не є рамним — він має несучий кузов.

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Дизайн Chevrolet Montana вийшов досить виразним. Широкі грати радіатора поєднуються з "двоповерховими" світлодіодними фарами. Колісні арки трохи розширені, а віконна лінія вигнута.

Спочатку пікап Chevrolet Montana отримає лише скромний 1,2-літровий трициліндровий турбомотор потужністю 133 л. с. Пізніше лінійку можуть розширити турбочетвірки об'ємом 1,3 л (163 л. с.) та 1,5 л (184 л. с.). Модель буде доступна з 6-ступінчастою механічною або автоматичною КПП, а ось привід буде лише переднім.

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На даний момент новий Chevrolet Montana проходить випробування. Він стане найдоступнішим пікапам американської марки — його вартість складе менше $20 000, а основним конкурентом моделі називають Renault Duster Oroch. Виробництво моделі налагодять у Бразилії та планують активно експортувати її до інших країн.

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