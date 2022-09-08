Самый быстрый пенсионер: 75-летний дедушка разогнал спорткар Nissan до 350 км/ч (видео)

Южноафриканский пенсионер любит спортивные авто и увлекается скоростной ездой. Он тюнинговал свой Nissan GT-R и увеличил его мощность до 1200 л. с.

В ЮАР живет самый быстрый в мире пенсионер. 75-летний Барри из Апингтона развил 351 км/ч на своем спортивном Nissan GT-R. Видео рекордного заезда опубликовали на Youtube-канале Stefan Kotze Media.

В повседневной жизни Барри – обычный пенсионер. Он ездит на неприметной Honda Civic конца 90-х. Трудно поверить, что перед нами – уличный гонщик и любитель тюнинга.

[ + – ] Тюнинг Nissan GT-R поднял мощность мотора до 1200 л. с. Фото: скриншот/youtube

Барри признался, что скорость и спортивные авто полюбил еще полвека назад, когда впервые увидел Porsche 911. Помимо Honda, в его гараже стоит еще и авто для души – Nissan GT-R 2012 года.

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Барри не просто использует спорткар для скоростных заездов, но и выполнил тюнинг Nissan GT-R. В результате доработок, мощность повысилась более, чем вдвое – с 550 до 1200 л. с. Кроме того, были усилены коробка передач и полноприводная трансмиссия.

[ + – ] Nissan GT-R смог развить 351 км/ч

Испытать возможности тюнингованного Nissan GT-R на обычных дорогах невозможно, поэтому Барри выехал на взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Апингтона. Именно там спорткар и развил 351 км/ч. Южноафриканец признает, что возраст уже берет свое и со временем ему придется отказаться от скоростной езды, но пока останавливаться не собирается.

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