Найшвидший пенсіонер: 75-річний дідусь розігнав спорткар Nissan до 350 км/год (відео)

Південноафриканський пенсіонер любить спортивні авто та захоплюється швидкісною їздою. Він тюнінгував свій Nissan GT-R та збільшив його потужність до 1200 к. с.

У ПАР живе найшвидший у світі пенсіонер. 75-річний Баррі з Апінгтона розвинув 351 км/год на своєму спортивному Nissan GT-R. Відео рекордного заїзду опублікували на Youtube-каналі Stefan Kotze Media.

У повсякденному житті Баррі – звичайний пенсіонер. Він їздить на непомітній Honda Civic кінця 90-х. Важко повірити, що перед нами – вуличний гонщик та поціновувач тюнінгу.

[ + – ] Тюнінг Nissan GT-R підняв потужність двигуна до 1200 к. с. Фото: скриншот/youtube

Баррі зізнався, що швидкість та спортивні авто полюбив ще півстоліття тому, коли вперше побачив Porsche 911. Крім Honda, у його гаражі стоїть ще й авто для душі – Nissan GT-R 2012 року.

Важливо

Дорогий суперкар Lamborghini розбили у процесі спроби втекти від поліції (фото)

Баррі не просто використовує спорткар для швидкісних заїздів, а й виконав тюнінг Nissan GT-R. В результаті доробок потужність виросла більш, ніж удвічі – з 550 до 1200 к. с. Крім того, було посилено коробку передач і повнопривідну трансмісію.

[ + – ] Nissan GT-R зміг розвинути 351 км/год

Випробувати можливості тюнінгованого Nissan GT-R на звичайних дорогах неможливо, тому Баррі виїхав на злітно-посадкову смугу міжнародного аеропорту Апінгтона. Саме там спорткар і розвинув 351 км/год. Південноафриканець визнає, що вік вже бере своє і згодом йому доведеться відмовитися від швидкісної їзди, але поки що зупинятися не збирається.

Раніше Фокус розповідав, що у Європі помітили дуже рідкісний суперкар Spyker на українських номерах. Усього випустили лише 25 таких авто.