Необычные колеса и скейт в багажнике: Volkswagen показал стильный электрокроссовер (фото)
Электромобилю Volkswagen ID.5 GTX изменили дизайн и улучшили внутреннюю отделку. Кроссовер получил мощную аудиосистему и электрическую доску для скейтборда.
Volkswagen презентовал оригинальный концепт-кар ID.5 GTX Xcite. Концептуальный электрокроссовер создала группа из 14 студентов, проходящих стажировку в студии дизайна немецкой компании. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.Важно
За основу взяли стандартный электромобиль Volkswagen ID.5 в топовом исполнении GTX. Ему занизили клиренс и расширили крылья. Кроме того, кроссовер Volkswagen получил аэродинамический обвес, измененные бамперы и нестандартные 22-дюймовые кованные диски с причудливым дизайном. Окрасили его в матовый зеленый цвет из палитры Lamborghini.
В отделке салона использованы эко-кожа и алькантара с контрастными оранжевыми швами. Электрокар Volkswagen ID.5 GTX Xcite получил мощную 2000-ваттную аудиосистему с компонентами от Gladen, Musway и Bang & Olufsen.
В багажнике электромобиля спрятан оригинальный аксессуар – электрический скейт Teamgee H5. На нем можно передвигаться по загруженному городскому центру, оставив авто на парковке.
Силовая установка Volkswagen ID.5 GTX осталась без изменений. Кроссовер оснащен двумя моторами общей мощностью 299 л. с. и аккумуляторной батареей емкостью 82 кВтч. Он разгоняется до 100 км/ч за 6,3 с и развивает 180 км/ч, а его запас хода составляет 490 км.
Ранее Фокус сообщал, что электрокроссовер Volkswagen ID.4 подготовили к бездорожью.