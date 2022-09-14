Необычные колеса и скейт в багажнике: Volkswagen показал стильный электрокроссовер (фото)

Электромобилю Volkswagen ID.5 GTX изменили дизайн и улучшили внутреннюю отделку. Кроссовер получил мощную аудиосистему и электрическую доску для скейтборда.

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Volkswagen презентовал оригинальный концепт-кар ID.5 GTX Xcite. Концептуальный электрокроссовер создала группа из 14 студентов, проходящих стажировку в студии дизайна немецкой компании. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.

[ + – ] Кроссовер получил оригинальные 20-дюймовые диски Фото: Volkswagen

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За основу взяли стандартный электромобиль Volkswagen ID.5 в топовом исполнении GTX. Ему занизили клиренс и расширили крылья. Кроме того, кроссовер Volkswagen получил аэродинамический обвес, измененные бамперы и нестандартные 22-дюймовые кованные диски с причудливым дизайном. Окрасили его в матовый зеленый цвет из палитры Lamborghini.

[ + – ] Кроссовер построен стажерами дизайн-студии Volkswagen Фото: Volkswagen

В отделке салона использованы эко-кожа и алькантара с контрастными оранжевыми швами. Электрокар Volkswagen ID.5 GTX Xcite получил мощную 2000-ваттную аудиосистему с компонентами от Gladen, Musway и Bang & Olufsen.

[ + – ] Салон отделан эко-кожей и алькантарой Фото: Volkswagen

В багажнике электромобиля спрятан оригинальный аксессуар – электрический скейт Teamgee H5. На нем можно передвигаться по загруженному городскому центру, оставив авто на парковке.

[ + – ] В багажнике хранится электрический скейт Фото: Volkswagen

Силовая установка Volkswagen ID.5 GTX осталась без изменений. Кроссовер оснащен двумя моторами общей мощностью 299 л. с. и аккумуляторной батареей емкостью 82 кВтч. Он разгоняется до 100 км/ч за 6,3 с и развивает 180 км/ч, а его запас хода составляет 490 км.

Ранее Фокус сообщал, что электрокроссовер Volkswagen ID.4 подготовили к бездорожью.