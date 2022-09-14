Незвичайні колеса та скейт у багажнику: Volkswagen показав стильний електрокросовер (фото)

Електромобілю Volkswagen ID.5 GTX змінили дизайн та покращили внутрішнє оздоблення. Кросовер отримав потужну аудіосистему та електричну дошку для скейтборду.

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Volkswagen презентував оригінальний концепт-кар ID.5 GTX Xcite. Концептуальний електрокросовер створила група з 14 студентів, які стажуються в студії дизайну німецької компанії. Про це повідомляє офіційний сайт Volkswagen.

[ + – ] Кросовер отримав оригінальні 20-дюймові диски Фото: Volkswagen

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За основу взяли стандартний електромобіль Volkswagen ID.5 у топовому виконанні GTX. Йому занизили кліренс та розширили крила. Крім того, кросовер Volkswagen отримав аеродинамічний обвіс, змінені бампери та нестандартні 22-дюймові ковані диски з химерним дизайном. Пофарбували його в матовий зелений колір із палітри Lamborghini.

[ + – ] Кросовер побудований стажистами дизайн-студії Volkswagen Фото: Volkswagen

В обробці салону використані екошкіра та алькантара з контрастними помаранчевими швами. Електрокар Volkswagen ID.5 GTX Xcite отримав потужну 2000-ватну аудіосистему з компонентами від Gladen, Musway та Bang & Olufsen.

[ + – ] Салон оздоблений екошкірою та алькантарою Фото: Volkswagen

У багажнику електромобіля захований оригінальний аксесуар — електричний скейт Teamgee H5. На ньому можна пересуватися завантаженим міським центром, залишивши авто на парковці.

[ + – ] У багажнику зберігається електричний скейт Фото: Volkswagen

Силова установка Volkswagen ID.5 GTX залишилася без змін. Кросовер оснащений двома двигунами загальною потужністю 299 к. с. та акумуляторною батареєю ємністю 82 кВтг. Він розганяється до 100 км/год за 6,3 с і розвиває 180 км/год, запас ходу становить 490 км.

Раніше Фокус повідомляв, що електрокросовер Volkswagen ID.4 підготували до бездоріжжя.