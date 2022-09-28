На заброшенном участке нашли кладбище редких ретро-автомобилей (фото)

Редкие коллекционные автомобили ржавеют под открытым небом во дворе заброшенного здания. Некоторые из них стоят сотни тысяч долларов.

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В Италии обнаружили заброшенную коллекцию старинных авто. Около десятка машин 70-х не один год стоят на улице возле пустующего здания. Фото с кладбища авто опубликовал блогер Alessandrosanyika.

[ + – ] Lancia Appia

Поскольку автомобили брошены под открытым небом, то они проржавели, а их шины спущены. Салон покрыт слоем пыли и паутиной. Некоторые машины завалены ветками и мусором.

[ + – ] Многие авто завалены ветками и мусором

Большинство авто — итальянского производства. Самым ценным в коллекции является суперкар DeTomaso Pantera. Такие купе выпускали с 1972 по 1992 годы и перед нами — ранняя версия модели. Pantera сочетает в себе итальянский дизайн с американским двигателем Ford V8 объемом 5,7 л и мощностью 330 л. с. Сейчас стоимость DeTomaso может легко достигать 200-500 тысяч долларов.

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Также можно идентифицировать купе Lancia Appia начала 60-х годов, а также спортивные Alfa Romeo 2600 и GTV. Кроме того, на кладбище ржавеют старые Fiat и британский Land Rover.

[ + – ] Некоторые авто можно отреставрировать до оригинального состояния

Пока неизвестно, как автомобили попали на пустырь и почему о них забыли. Судя по состоянию машин, им не уделяли внимание лет 20, а то и больше. Впрочем, часть ретро-авто можно все еще восстановить до оригинального состояния.

Ранее Фокус сообщал, что на продажу выставили коллекцию из 165 ретро-авто, годами стоявших под открытым небом.