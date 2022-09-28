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Авто

На заброшенном участке нашли кладбище редких ретро-автомобилей (фото)

DeTomaso Pantera, Alfa Romeo GTV, Land Rover, кладбище авто, заброшенные авто
Суперкар DeTomaso Pantera является самым ценным авто на свалке

Редкие коллекционные автомобили ржавеют под открытым небом во дворе заброшенного здания. Некоторые из них стоят сотни тысяч долларов.

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В Италии обнаружили заброшенную коллекцию старинных авто. Около десятка машин 70-х не один год стоят на улице возле пустующего здания. Фото с кладбища авто опубликовал блогер Alessandrosanyika.

DeTomaso Pantera, Alfa Romeo GTV, Land Rover, кладбище авто, заброшенные авто Fullscreen
Lancia Appia

Поскольку автомобили брошены под открытым небом, то они проржавели, а их шины спущены. Салон покрыт слоем пыли и паутиной. Некоторые машины завалены ветками и мусором.

DeTomaso Pantera, Alfa Romeo GTV, Land Rover, кладбище авто, заброшенные авто Fullscreen
Многие авто завалены ветками и мусором

Большинство авто — итальянского производства. Самым ценным в коллекции является суперкар DeTomaso Pantera. Такие купе выпускали с 1972 по 1992 годы и перед нами — ранняя версия модели. Pantera сочетает в себе итальянский дизайн с американским двигателем Ford V8 объемом 5,7 л и мощностью 330 л. с. Сейчас стоимость DeTomaso может легко достигать 200-500 тысяч долларов.

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Также можно идентифицировать купе Lancia Appia начала 60-х годов, а также спортивные Alfa Romeo 2600 и GTV. Кроме того, на кладбище ржавеют старые Fiat и британский Land Rover.

DeTomaso Pantera, Alfa Romeo GTV, Land Rover, кладбище авто, заброшенные авто Fullscreen
Некоторые авто можно отреставрировать до оригинального состояния

Пока неизвестно, как автомобили попали на пустырь и почему о них забыли. Судя по состоянию машин, им не уделяли внимание лет 20, а то и больше. Впрочем, часть ретро-авто можно все еще восстановить до оригинального состояния.

Ранее Фокус сообщал, что на продажу выставили коллекцию из 165 ретро-авто, годами стоявших под открытым небом.