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Авто

На покинутій ділянці знайшли цвинтар рідкісних ретро-автомобілів (фото)

DeTomaso Pantera, Alfa Romeo GTV, Land Rover, цвинтар авто, покинуті авто
Суперкар DeTomaso Pantera є найціннішим авто на звалищі

Рідкісні колекційні автомобілі іржавіють просто неба у дворі покинутої будівлі. Деякі з них коштують сотні тисяч доларів.

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В Італії виявили покинуту колекцію старовинних автомобілів. Близько десятка машин 70-х не один рік стоять на вулиці біля порожньої будівлі. Фото з цвинтаря авто опублікував блогер Alessandrosanyika.

DeTomaso Pantera, Alfa Romeo GTV, Land Rover, цвинтар авто, покинуті авто Fullscreen
Lancia Appia

Оскільки автомобілі кинуті просто неба, то вони проіржавіли, а їх шини спущені. Салон покритий шаром пилу та павутинням. Деякі машини завалені гілками та сміттям.

DeTomaso Pantera, Alfa Romeo GTV, Land Rover, цвинтар авто, покинуті авто Fullscreen
Багато авто завалено гілками та сміттям

Більшість авто — італійського виробництва. Найціннішим у колекції є суперкар DeTomaso Pantera. Такі купе випускали з 1972 по 1992 роки і перед нами рання версія моделі. Pantera поєднує італійський дизайн з американським двигуном Ford V8 об'ємом 5,7 л і потужністю 330 к. с. Зараз вартість DeTomaso може легко сягати 200-500 тисяч доларів.

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Також можна ідентифікувати купе Lancia Appia початку 60-х років, а ще спортивні Alfa Romeo 2600 та GTV. Крім того, на цвинтарі іржавіють старі Fiat та британський Land Rover.

DeTomaso Pantera, Alfa Romeo GTV, Land Rover, цвинтар авто, занедбані авто Fullscreen
Деякі авто можна відреставрувати до оригінального стану

Поки невідомо, як автомобілі потрапили на пустир і чому про них забули. Судячи зі стану машин, їм не приділяли уваги років 20, а то й більше. Втім, частину ретро-авто можна досі відновити до оригінального стану.

Раніше Фокус повідомляв, що на продаж виставили колекцію зі 165 ретро-авто, які роками стояли просто неба.