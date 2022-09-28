На покинутій ділянці знайшли цвинтар рідкісних ретро-автомобілів (фото)

Рідкісні колекційні автомобілі іржавіють просто неба у дворі покинутої будівлі. Деякі з них коштують сотні тисяч доларів.

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В Італії виявили покинуту колекцію старовинних автомобілів. Близько десятка машин 70-х не один рік стоять на вулиці біля порожньої будівлі. Фото з цвинтаря авто опублікував блогер Alessandrosanyika.

[ + – ] Lancia Appia

Оскільки автомобілі кинуті просто неба, то вони проіржавіли, а їх шини спущені. Салон покритий шаром пилу та павутинням. Деякі машини завалені гілками та сміттям.

[ + – ] Багато авто завалено гілками та сміттям

Більшість авто — італійського виробництва. Найціннішим у колекції є суперкар DeTomaso Pantera. Такі купе випускали з 1972 по 1992 роки і перед нами рання версія моделі. Pantera поєднує італійський дизайн з американським двигуном Ford V8 об'ємом 5,7 л і потужністю 330 к. с. Зараз вартість DeTomaso може легко сягати 200-500 тисяч доларів.

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Також можна ідентифікувати купе Lancia Appia початку 60-х років, а ще спортивні Alfa Romeo 2600 та GTV. Крім того, на цвинтарі іржавіють старі Fiat та британський Land Rover.

[ + – ] Деякі авто можна відреставрувати до оригінального стану

Поки невідомо, як автомобілі потрапили на пустир і чому про них забули. Судячи зі стану машин, їм не приділяли уваги років 20, а то й більше. Втім, частину ретро-авто можна досі відновити до оригінального стану.

Раніше Фокус повідомляв, що на продаж виставили колекцію зі 165 ретро-авто, які роками стояли просто неба.