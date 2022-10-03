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Авто

Суперкары и элитные авто стоимостью свыше $1,5 миллиона стали жертвами стихии (фото)

Lamborghini Aventador SVJ, авто утопленники, Lamborghini Huracan, Mercedes-AMG GT, McLaren 570S
От наводнения пострадали около десятка дорогих машин

В Южной Корее затопило подземный паркинг с суперкарами и роскошными авто премиум-класса. Машины не подлежат восстановлению и будут утилизированы.

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Дорогие автомобили уничтожены наводнением в столице Южной Кореи Сеуле. Около десятка суперкаров и представительских машин не подлежат восстановлению. Об этом сообщается на странице supercar.fails в Instagram.

Lamborghini Aventador SVJ, авто утопленники, Lamborghini Huracan, Mercedes-AMG GT, McLaren 570S Fullscreen
Самым дорогим авто-утопленником оказался Lamborghini Aventador SVJ

Южная Корея пострадала от сильных наводнений еще в конце августа, но о поврежденных авто стало известно только недавно. Все машины были в подземном паркинге, который затопило.

Суммарная стоимость десятка автомобилей превышает 1,5 миллиона долларов. Самым дорогим является лимитированный суперкар Lamborghini Aventador SVJ за $550 тысяч.

Lamborghini Huracan Spyder Fullscreen
Lamborghini Huracan Spyder
McLaren 570S Fullscreen
McLaren 570S
Mercedes-AMG GT Fullscreen
Mercedes-AMG GT
Porsche 911 Targa Fullscreen
Porsche 911 Targa
Bentley Bentayga Fullscreen
Bentley Bentayga
Mercedes-Benz S-Class Fullscreen
Mercedes-Benz S-Class
Lamborghini Huracan Spyder
McLaren 570S
Mercedes-AMG GT
Porsche 911 Targa
Bentley Bentayga
Mercedes-Benz S-Class

Также на фото можно узнать недешевые спортивные Lamborghini Huracan Spyder, McLaren 570S, Mercedes-AMG GT и Porsche 911 Targa. Кроме того, подтопленными оказались роскошный седан Mercedes-Benz S-Class, дорогие внедорожники Bentley Bentayga, Cadillac Escalade и Genesis G80.

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Состояние автомобилей оставляет желать лучшего. Очевидно уровень воды на паркинге был очень высоким, поэтому машины полностью погрузились в воду. Теперь авто-утопленники отправятся на утилизацию, ведь вряд ли их получится восстановить.

Ранее Фокус рассказывал, что во Флориде наводнением повредило редкие и недешевые ретро-авто 70-х годов.