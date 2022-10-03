Суперкари й елітні авто вартістю понад $1,5 мільйони стали жертвами стихії (фото)

У Південній Кореї затопило підземний паркінг із суперкарами та розкішними авто преміум-класу. Машини не підлягають відновленню і будуть утилізовані.

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Дорогі автомобілі знищені повінню у столиці Південної Кореї Сеулі. Майже десяток суперкарів і представницьких машин не підлягають відновленню. Про це повідомляється на сторінці supercar.fails в Instagram.

[ + – ] Найдорожчим авто-утопленником виявився Lamborghini Aventador SVJ

Південна Корея постраждала від сильних повеней ще наприкінці серпня, але про пошкоджені авто стало відомо лише нещодавно. Усі машини були у підземному паркінгу, який затопило.

Сумарна вартість десятка автомобілів перевищує 1,5 мільйони доларів. Найдорожчим є лімітований суперкар Lamborghini Aventador SVJ за $550 тисяч.

[ + – ] Lamborghini Huracan Spyder [ + – ] McLaren 570S [ + – ] Mercedes-AMG GT [ + – ] Porsche 911 Targa [ + – ] Bentley Bentayga [ + – ] Mercedes-Benz S-Class

Також на фото можна впізнати недешеві спортивні Lamborghini Huracan Spyder, McLaren 570S, Mercedes-AMG GT та Porsche 911 Targa. Крім того, підтопленими виявилися розкішний седан Mercedes-Benz S-Class, дорогі позашляховики Bentley Bentayga, Cadillac Escalade та Genesis G80.

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Стан автомобілів залишає бажати кращого. Очевидно, рівень води на паркінгу був дуже високим, тому машини повністю занурилися у воду. Тепер авто-утопленники вирушать на утилізацію, адже навряд чи їх вдасться відновити.

Раніше Фокус розповідав, що у Флориді повінню пошкодило рідкісні та недешеві ретро-авто 70-х років.