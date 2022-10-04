Импорт авто в Украину демонстрирует рост: какие машины ввозят чаще всего

После серьезного падения в июле импорт автомобилей в Украину постепенно растет уже второй месяц подряд. Как правило, в нашу страну завозят недорогие подержанные машины.

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За сентябрь в Украину импортировали 31 815 автотранспортных средств. Госбюджет получил 3,6 млрд гривен таможенных платежей. Об этом написал на своем канале в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

Из этого количества 20 170 – новые и подержанные легковые автомобили, их растаможка суммарно принесла 2,3 млрд гривен. Это несколько больше, чем в августе – импорт автомобилей в Украину растет уже второй месяц подряд.

Подавляющее большинство ввезенных авто – бюджетные модели с пробегом. Две трети машин стоят менее 10 000 долларов.

Какие авто ввозили в Украину в сентябре 2022 года:

Стоимостью до $6000 — 9,6 тыс. единиц;

Стоимостью от $6000 до $10 000 — 3,6 тыс. единиц;

Стоимостью от $10 000 до $30 000 — 5,3 тыс. единиц;

Стоимостью свыше $30 000 — 1,6 тыс. единиц.

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Вместе с тем, в сегменте мотоциклов и автобусов отмечено падение — их пригнали 9993 и 64, соответственно. Также импортировали 1588 единиц другого транспорта.

Ранее Фокус сообщал, что продажи новых автомобилей в сентябре продемонстрировали заметный рост.

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