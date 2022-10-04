Імпорт авто в Україну демонструє ріст: які машини ввозять найчастіше

Після серйозного падіння у липні імпорт автомобілів в Україну поступово росте вже другий місяць поспіль. Як правило, в нашу країну завозять недорогі машини.

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За вересень в Україну імпортували 31 815 автотранспортних засобів. Держбюджет отримав 3,6 млрд гривень митних платежів. Про це написав на своєму каналі у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

З цієї кількості 20 170 — нові та вживані легкові автомобілі, їхнє розмитнення сумарно принесло 2,3 млрд гривень. Це трохи більше, ніж у серпні — імпорт автомобілів до України зростає вже другий місяць поспіль.

Переважна більшість ввезених авто — бюджетні моделі з пробігом. Дві третини машин коштують менше ніж 10 000 доларів.

Які авто ввозили до України у вересні 2022 року:

Вартістю до $6 000 — 9,6 тис. одиниць;

Вартість від $6 000 до $10 000 — 3,6 тис. одиниць;

Вартість від $10 000 до $30 000 — 5,3 тис. одиниць;

Вартість понад $30 000 — 1,6 тис. одиниць.

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Разом з тим, у сегменті мотоциклів та автобусів відмічено падіння — їх пригнали 9 993 та 64, відповідно. Також імпортували 1 588 одиниць іншого транспорту.

Раніше Фокус повідомляв, що продажі нових автомобілів у вересні продемонстрували помітне зростання.

Також ми писали, що перший кросовер Ferrari за ніч розкупили на рік уперед.