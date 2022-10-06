Символ роскоши: Mercedes-Benz празднует юбилей своей флагманской модели

За полвека выпущено свыше трех миллионов дорогих Mercedes-Benz S-Class. Статусная модель стала пионером внедрения многих современных технологий.

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Mercedes-Benz S-Class отмечает свое 50-летие. Первое поколение роскошного седана презентовали в октябре 1972 года. Историю модели рассказали на официальном сайте немецкой марки.

Следует отметить, что дорогие представительские седаны Mercedes-Benz уже делает более 100 лет. Однако только в 1972 году модель Mercedes-Benz W116 получила обозначение S-Class, которое используется и поныне.

[ + – ] Первый Mercedes-Benz S-Class 1972 года Фото: Mercedes-Benz

Буква "S" в названии имеет сразу два значения – Special или Super. Первое поколение Mercedes-Benz S-Class выпускали до 1979 года и оснащали бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 80 до 286 л. с.

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За полвека увидели мир уже шесть поколений Mercedes-Benz S-Class и собрано свыше 3 миллионов недешевых представительских седанов. Модель стала статусной, своеобразным символом роскоши и успеха. Особенно культовым считается 12-цилиндровый Mercedes S600 W140 90-х.

[ + – ] Сейчас в производстве уже шестое поколение седана Фото: Mercedes-Benz

К тому же, флагман Mercedes-Benz стал пионером внедрения многих современных технологий. Так, модель W116 одной из первых в мире получила ABS, подушку безопасности и деформируемые при аварии зоны кузова. На последующих S-Class дебютировали система стабилизации ESP, адаптивный круиз-контроль, активная пневмоподвеска, система полуавтономного вождения. В линейке появились как мощные заряженные версии от AMG, так и экономичные гибриды.

Ранее Фокус сообщал, что Mercedes-Benz в последний раз обновил свои самые доступные модели — их готовятся снять с производства.