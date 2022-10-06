Символ розкоші: Mercedes-Benz святкує ювілей своєї флагманської моделі

За півстоліття випущено понад три мільйони найдорожчих Mercedes-Benz S-Class. Статусна модель стала піонером запровадження багатьох сучасних технологій.

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Mercedes-Benz S-Class відзначає своє 50-річчя. Перше покоління розкішного седана презентували у жовтні 1972 року. Історію моделі розповіли на офіційному сайті німецької марки.

Слід зазначити, що дорогі представницькі седани Mercedes вже більше 100 років. Однак тільки в 1972 році модель Mercedes-Benz W116 одержала позначення S-Class, яке використовується і досі.

[ + – ] Перший Mercedes-Benz S-Class 1972 року Фото: Mercedes-Benz

Літера "S" у назві має відразу два значення — Special або Super. Перше покоління Mercedes-Benz S-Class випускали до 1979 року та оснащували бензиновими та дизельними двигунами потужністю від 80 до 286 к. с.

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За півстоліття побачили світ вже шість поколінь Mercedes-Benz S-Class та зібрано понад 3 мільйони недешевих представницьких седанів. Модель стала статусною, своєрідним символом розкоші та успіху. Особливо культовим вважається 12-циліндровий Mercedes S600 W140 90-х.

[ + – ] Нині у виробництві вже шосте покоління седана Фото: Mercedes-Benz

До того ж флагман Mercedes-Benz став піонером впровадження багатьох сучасних технологій. Так, модель W116 однією з перших у світі отримала ABS, подушку безпеки та зони кузова, що деформуються при аварії. На наступних S-Class дебютували система стабілізації ESP, адаптивний круїз-контроль, активна пневмопідвіска, система напівавтономного водіння. У лінійці з'явилися потужні заряджені версії від AMG, так і економічні гібриди.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes-Benz востаннє оновив свої доступні моделі — їх готуються зняти з виробництва.