В Украине возобновили работу сервисные центры МВД

Работу Национальной автоматизированной информационной системы удалось быстро возобновить. Большинство сервисных центров МВД уже открылись, но в ряде регионов они не работают из-за перебоев с энергоснабжением

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Сервисные центры МВД в Украине возобновляют свою работу после утреннего сбоя. Базу данных удалось оперативно восстановить и услуги регистрации авто и выдачи водительских прав снова доступны. Об этом сообщается на странице Главного сервисцентра МВД в Facebook.

Работу сервисных центров МВД приостановили сегодня из-за отказа Национальной автоматизированной информационной системы. Причиной сбоя в базе данных стали перебои с электричеством после российских ракетных атак.

Отмечается, что пока сервисные центры открылись еще не во всех регионах, ведь местами не восстановлено энергоснабжение. О работе конкретных центров можно узнать на региональных Facebook-страницах.

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В то же время, подчеркивается, что при воздушных тревогах обслуживание клиентов сразу же прекращается и посетителям рекомендуют пройти в укрытие.

Услуги сервисных центров МВД в Украине:

регистрация или перерегистрация транспортных средств в связи со сменой владельца;

перерегистрация транспортных средств после переоборудования (например, установки ГБО) или изменения цвета;

перерегистрация транспортных средств в связи с изменением анкетных данных владельца;

выдача, восстановление и обмен водительских прав, оформление международного водительского удостоверения.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине изменили правила обучения в автошколах и получения водительских прав.