В Україні відновили роботу сервісні центри МВС
Роботу Національної автоматизованої інформаційної системи вдалося швидко поновити. Більшість сервісних центрів МВС уже відкрилися, але в низці регіонів вони не працюють через перебої з енергопостачанням.
Сервісні центри МВС в Україні поновлюють свою роботу після ранкового збою. Базу даних вдалося оперативно відновити і послуги реєстрації авто та видавання прав водія знову доступні. Про це повідомляється на сторінці Головного сервісцентру МВС у Facebook.
Роботу сервісних центрів МВС призупинили сьогодні через відмову Національної автоматизованої інформаційної системи. Причиною збою у базі даних стали перебої з електрикою після російських ракетних атак.
Зазначається, що поки що сервісні центри відкрилися не в усіх регіонах, адже місцями не відновлено енергопостачання. Про роботу конкретних центрів можна дізнатися на регіональних сторінках Facebook.Важливо
У той же час, наголошується, що під час повітряних тривог обслуговування клієнтів одразу ж припиняється і відвідувачам рекомендують пройти в укриття.
Послуги сервісних центрів МВС України:
- реєстрація чи перереєстрація транспортних засобів у зв'язку зі зміною власника;
- перереєстрація транспортних засобів після переобладнання (наприклад, встановлення ГБО) або зміни кольору;
- перереєстрація транспортних засобів у зв'язку із зміною анкетних даних власника;
- видавання, відновлення та обмін водійських прав, оформлення міжнародного посвідчення водія.
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