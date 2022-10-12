Студенты разработали автомобиль, способный очищать воздух от углекислого газа (фото)

Электромобиль Zem разработали в университете Эйндховена всего за год. Концептуальное купе оснастили солнечными батареями и системой улавливания углекислого газа.

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Автомобили будущего не только не будут загрязнять атмосферу углекислым газом, но и смогут очищать от него воздух. Именно такой технологией оснащен инновационный электромобиль Zem, созданный студентами университета Эйндховена (Нидерланды). Об этом рассказывает CNN.

[ + – ] Zem создали студенты университета Эйндховена Фото: CNN

Электрокар Zem за год разработала группа из 35 студентов. Это небольшое двухместное купе, напоминающее в профиль BMW Z4 Coupe начала 2000-х.

Все кузовные панели электрокара выполнены из композитных материалов и напечатаны на 3D-принтере. На крыше и капоте установлены солнечные батареи, позволяющие увеличить запас хода.

[ + – ] На капоте и крыше установлены солнечные панели Фото: Electrek

Но главной изюминкой авто является система улавливания СО2: под днищем установлены два фильтра, извлекающие углекислый газ из воздуха. За 30 000 км пробега Zem способен собрать 2 кг СО2 – примерно столько же за год перерабатывает в процессе фотосинтеза одно дерево. В перспективе эффективность установки планируют повысить — сейчас авто демонстрируют в США, а затем отправят назад в Нидерланды на доработку.

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Разработчики объясняют, что создать на 100% СО2-нейтральный транспорт или заводы необычайно сложно, поэтому предлагают компенсировать выбросы извлечением углекислого газа из окружающей среды.

[ + – ] За 30 000 км пробега Zem может собрать 2 кг СО2 Фото: CNN

Технология улавливания углерода или углекислого газа не нова – подобные установки уже функционируют возле ряда промышленных предприятий США. За 2020 год они извлекли 44 миллиона тонн СО2 из атмосферы. В один из таких проектов инвестировал Илон Маск.

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