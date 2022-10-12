Студенты разработали автомобиль, способный очищать воздух от углекислого газа (фото)
Электромобиль Zem разработали в университете Эйндховена всего за год. Концептуальное купе оснастили солнечными батареями и системой улавливания углекислого газа.
Автомобили будущего не только не будут загрязнять атмосферу углекислым газом, но и смогут очищать от него воздух. Именно такой технологией оснащен инновационный электромобиль Zem, созданный студентами университета Эйндховена (Нидерланды). Об этом рассказывает CNN.
Электрокар Zem за год разработала группа из 35 студентов. Это небольшое двухместное купе, напоминающее в профиль BMW Z4 Coupe начала 2000-х.
Все кузовные панели электрокара выполнены из композитных материалов и напечатаны на 3D-принтере. На крыше и капоте установлены солнечные батареи, позволяющие увеличить запас хода.
Но главной изюминкой авто является система улавливания СО2: под днищем установлены два фильтра, извлекающие углекислый газ из воздуха. За 30 000 км пробега Zem способен собрать 2 кг СО2 – примерно столько же за год перерабатывает в процессе фотосинтеза одно дерево. В перспективе эффективность установки планируют повысить — сейчас авто демонстрируют в США, а затем отправят назад в Нидерланды на доработку.Важно
Разработчики объясняют, что создать на 100% СО2-нейтральный транспорт или заводы необычайно сложно, поэтому предлагают компенсировать выбросы извлечением углекислого газа из окружающей среды.
Технология улавливания углерода или углекислого газа не нова – подобные установки уже функционируют возле ряда промышленных предприятий США. За 2020 год они извлекли 44 миллиона тонн СО2 из атмосферы. В один из таких проектов инвестировал Илон Маск.
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