Студенти розробили автомобіль, який здатний очищати повітря від вуглекислого газу (фото)

Електромобіль Zem розробили в університеті Ейндговена лише за рік. Концептуальне купе обладнали сонячними батареями та системою вловлювання вуглекислого газу.

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Автомобілі майбутнього не тільки не забруднюватимуть атмосферу вуглекислим газом, а й зможуть очищати від нього повітря. Саме такою технологією обладнаний інноваційний електромобіль Zem, створений студентами Ейндговена (Нідерланди). Про це розповідає CNN.

[ + – ] Зем створили студенти університету Ейндховена Фото: CNN

35 студентів розробили електрокар Zem за один рік. Це невелике двомісне купе, що нагадує профіль BMW Z4 Coupe початку 2000-х.

Усі кузовні панелі електрокара виконані з композитних матеріалів та надруковані на 3D-принтері. На даху та капоті встановлені сонячні батареї, що дозволяють збільшити запас ходу.

[ + – ] На капоті та даху встановлені сонячні панелі. Фото: musk

Але головною особливістю авто є система вбирання СО2: внизу мазини встановлені два фільтри, що витягають вуглекислий газ з повітря. За 30 000 км пробігу Zem здатний зібрати 2 кг СО2 – приблизно стільки ж протягом року переробляє у процесі фотосинтезу одне дерево. У перспективі ефективність установки планують підвищити — зараз авто демонструють у США, а потім відправлять у Нідерланди на доопрацювання.

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Розробники пояснюють, що створити на 100% СО2-нейтральний транспорт чи заводи надзвичайно складно, тому пропонують компенсувати викиди шляхом вилучення вуглекислого газу з довкілля.

[ + – ] За 30 000 км пробігу Zem може зібрати 2 кг СО2 Фото: CNN

Технологія вбирання вуглецю чи вуглекислого газу не нова – подібні установки вже функціонують біля низки промислових підприємств США. За 2020 рік вони витягли 44 мільйони тонн СО2 з атмосфери. В один із таких проєктів інвестував Ілон Маск.

Раніше Фокус розповідав, що студенти з Німеччини створили спортивний електромобіль із рекордною розгінною динамікою.