Студенти розробили автомобіль, який здатний очищати повітря від вуглекислого газу (фото)
Електромобіль Zem розробили в університеті Ейндговена лише за рік. Концептуальне купе обладнали сонячними батареями та системою вловлювання вуглекислого газу.
Автомобілі майбутнього не тільки не забруднюватимуть атмосферу вуглекислим газом, а й зможуть очищати від нього повітря. Саме такою технологією обладнаний інноваційний електромобіль Zem, створений студентами Ейндговена (Нідерланди). Про це розповідає CNN.
35 студентів розробили електрокар Zem за один рік. Це невелике двомісне купе, що нагадує профіль BMW Z4 Coupe початку 2000-х.
Усі кузовні панелі електрокара виконані з композитних матеріалів та надруковані на 3D-принтері. На даху та капоті встановлені сонячні батареї, що дозволяють збільшити запас ходу.
Але головною особливістю авто є система вбирання СО2: внизу мазини встановлені два фільтри, що витягають вуглекислий газ з повітря. За 30 000 км пробігу Zem здатний зібрати 2 кг СО2 – приблизно стільки ж протягом року переробляє у процесі фотосинтезу одне дерево. У перспективі ефективність установки планують підвищити — зараз авто демонструють у США, а потім відправлять у Нідерланди на доопрацювання.Важливо
Розробники пояснюють, що створити на 100% СО2-нейтральний транспорт чи заводи надзвичайно складно, тому пропонують компенсувати викиди шляхом вилучення вуглекислого газу з довкілля.
Технологія вбирання вуглецю чи вуглекислого газу не нова – подібні установки вже функціонують біля низки промислових підприємств США. За 2020 рік вони витягли 44 мільйони тонн СО2 з атмосфери. В один із таких проєктів інвестував Ілон Маск.
Раніше Фокус розповідав, що студенти з Німеччини створили спортивний електромобіль із рекордною розгінною динамікою.