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Авто

В Китае презентовали бюджетный электрокроссовер стоимостью менее $7000 (фото)

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Фото: CarNewsChina | Huazi Omega достигает всего 3,4 м в длину

Электромобиль Huazi Omega достигает всего 3,4 м в длину, но при этом является четырехместным. Запас хода кроссовера в топовой версии достигает 220 км.

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В Китае презентовали бюджетный электромобиль Huazi Omega. Компактная модель поступит в продажу до конца года по цене от 49 800 до 59 800 юаней ($6900-8300). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Huazi Omega – небольшой трехдверный электрокроссовер с угловатым дизайном. У него практически вертикальные стойки крыши, короткие свесы кузова и выраженный пластиковый обвес.

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Электрокроссовер отличается угловатым дизайном
Фото: CarNewsChina

Размеры Huazi Omega 2023:

  • Длина – 3444 мм
  • Ширина – 1550 мм
  • Высота – 1535 мм
  • Колесная база – 2350 мм
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Несмотря на столь компактные размеры, китайский электромобиль является четырехместным. Салон Huazi Omega пока не рассекречен, но известно, что он получит 9,0-дюймовый сенсорный дисплей и точку Wi-Fi. В отделке будет использована искусственная кожа.

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Электрокар оснащен двумя моторами общей мощностью 32,5 л. с.
Фото: CarNewsChina

Электрокроссовер оснащен двумя моторами общей мощностью 32,5 л. с. и способен развить 100 км/ч. На выбор предложены батареи емкостью 10,24 и 18,43 кВт∙ч: запас хода составляет 128 и 220 км, соответственно.

Основными конкурентами новой модели называют массовый Wuling HongGuang Mini EV и новый Chery QQ Ice Cream. Пока неизвестно, будут ли продавать электрокар за пределами Китая.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае стартовали продажи электрического клона Bugatti. Авто продается на сайте Alibaba.