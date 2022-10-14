В Китае презентовали бюджетный электрокроссовер стоимостью менее $7000 (фото)
Электромобиль Huazi Omega достигает всего 3,4 м в длину, но при этом является четырехместным. Запас хода кроссовера в топовой версии достигает 220 км.
В Китае презентовали бюджетный электромобиль Huazi Omega. Компактная модель поступит в продажу до конца года по цене от 49 800 до 59 800 юаней ($6900-8300). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Huazi Omega – небольшой трехдверный электрокроссовер с угловатым дизайном. У него практически вертикальные стойки крыши, короткие свесы кузова и выраженный пластиковый обвес.
Размеры Huazi Omega 2023:
- Длина – 3444 мм
- Ширина – 1550 мм
- Высота – 1535 мм
- Колесная база – 2350 мм
Несмотря на столь компактные размеры, китайский электромобиль является четырехместным. Салон Huazi Omega пока не рассекречен, но известно, что он получит 9,0-дюймовый сенсорный дисплей и точку Wi-Fi. В отделке будет использована искусственная кожа.
Электрокроссовер оснащен двумя моторами общей мощностью 32,5 л. с. и способен развить 100 км/ч. На выбор предложены батареи емкостью 10,24 и 18,43 кВт∙ч: запас хода составляет 128 и 220 км, соответственно.
Основными конкурентами новой модели называют массовый Wuling HongGuang Mini EV и новый Chery QQ Ice Cream. Пока неизвестно, будут ли продавать электрокар за пределами Китая.
Ранее Фокус сообщал, что в Китае стартовали продажи электрического клона Bugatti. Авто продается на сайте Alibaba.