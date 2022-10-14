У Китаї презентували бюджетний електрокросовер вартістю менше ніж $7000 (фото)

Електромобіль Huazi Omega сягає всього 3,4 м завдовжки, але водночас є чотиримісним. Запас ходу кросовера в топовій версії сягає 220 км.

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У Китаї презентували бюджетний електромобіль Huazi Omega. Компактна модель надійде в продаж до кінця року за ціною від 49 800 до 59 800 юанів ($6900-8300). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Huazi Omega — невеликий тридверний електрокросовер із незграбним дизайном. У нього практично вертикальні стійки даху, короткі звиси кузова та виражений пластиковий обвіс.

[ + – ] Електрокросовер відрізняється незграбним дизайном Фото: CarNewsChina

Розміри Huazi Omega 2023:

Довжина — 3444 мм

Ширина — 1550 мм

Висота — 1535 мм

Колісна база — 2350 мм

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Незважаючи на такі компактні розміри, китайський електромобіль є чотиримісним. Салон Huazi Omega поки не розсекречено, але відомо, що він отримає 9,0-дюймовий сенсорний дисплей і точку Wi-Fi. В обробці використали штучну шкіру.

[ + – ] Електрокар оснащений двома двигунами загальною потужністю 32,5 к. с. Фото: CarNewsChina

Електрокросовер оснащений двома двигунами загальною потужністю 32,5 к. с. і здатний розвинути 100 км/год. На вибір запропоновані батареї ємністю 10,24 і 18,43 кВт∙год: запас ходу становить 128 та 220 км відповідно.

Основними конкурентами нової моделі називають масовий Wuling HongGuang Mini EV і новий Chery QQ Ice Cream. Поки невідомо, чи продаватимуть електрокар за межами Китаю.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї стартували продажі електричного клона Bugatti. Авто продається на сайті Alibaba.