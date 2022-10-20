Старый 53-летний Chevrolet уйдет с молотка по цене нового суперкара (видео)

Chevrolet Berger Camaro — самая редкая версия знаменитой американской модели. Под капотом авто прячется огромный 7,0-литровый V8 на 425 л. с.

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В США на аукцион Mecum выставлен классический Chevrolet Camaro 1969 года. За винтажное авто планируют выручить свыше 300 тысяч долларов – на уровне новых суперкаров Ferrari и Lamborghini. Историю авто рассказали на официальном сайте аукционного дома.

[ + – ] Ожидается, что цена Chevrolet Berger Camaro превысит $300 тысяч

Chevrolet Camaro первого поколения – модель культовая, но, как правило, не настолько дорогая. Столь высокая цена обусловлена тем, что на продажу выставили самую редкую версию модели – Berger Camaro.

[ + – ] Спортивное авто идеально сохранилось

Всего выпущено лишь несколько Chevrolet Berger Camaro. Это одна из немногих модификаций, оснащенных огромным 7,0-литровым V8 мощностью 425 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП купе разгоняется до 100 км/ч за 5,4 с и может проехать ¼ мили (402 м) с места в драгрейсинге за 13,5 с.

[ + – ] Под капотом Berger Camaro установлен 7,0-литровый 425-сильный V8

Именно для драгрейсинга и создали конкретно этот Chevrolet Berger Camaro, хотя были и дорожные варианты модели. В 1969 году он выиграл престижные соревнования в Техасе.

Кроме того, высокая цена обусловлена идеальным состоянием автомобиля. Поскольку Chevrolet Camaro только участвовал в спринтерских гонках и не выезжал на дороги, то его пробег за 53 года – всего 340 км. Он сохранил родную раскраску и гоночные шины.

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