Старый 53-летний Chevrolet уйдет с молотка по цене нового суперкара (видео)
Chevrolet Berger Camaro — самая редкая версия знаменитой американской модели. Под капотом авто прячется огромный 7,0-литровый V8 на 425 л. с.
В США на аукцион Mecum выставлен классический Chevrolet Camaro 1969 года. За винтажное авто планируют выручить свыше 300 тысяч долларов – на уровне новых суперкаров Ferrari и Lamborghini. Историю авто рассказали на официальном сайте аукционного дома.
Chevrolet Camaro первого поколения – модель культовая, но, как правило, не настолько дорогая. Столь высокая цена обусловлена тем, что на продажу выставили самую редкую версию модели – Berger Camaro.
Всего выпущено лишь несколько Chevrolet Berger Camaro. Это одна из немногих модификаций, оснащенных огромным 7,0-литровым V8 мощностью 425 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП купе разгоняется до 100 км/ч за 5,4 с и может проехать ¼ мили (402 м) с места в драгрейсинге за 13,5 с.
Именно для драгрейсинга и создали конкретно этот Chevrolet Berger Camaro, хотя были и дорожные варианты модели. В 1969 году он выиграл престижные соревнования в Техасе.
Кроме того, высокая цена обусловлена идеальным состоянием автомобиля. Поскольку Chevrolet Camaro только участвовал в спринтерских гонках и не выезжал на дороги, то его пробег за 53 года – всего 340 км. Он сохранил родную раскраску и гоночные шины.Важно
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