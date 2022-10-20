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Авто

Старый 53-летний Chevrolet уйдет с молотка по цене нового суперкара (видео)

Chevrolet Berger Camaro, Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro 1969, шевроле камаро, шевроле камаро 1969
Chevrolet Berger Camaro — редкая гоночная версия модели

Chevrolet Berger Camaro — самая редкая версия знаменитой американской модели. Под капотом авто прячется огромный 7,0-литровый V8 на 425 л. с.

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В США на аукцион Mecum выставлен классический Chevrolet Camaro 1969 года. За винтажное авто планируют выручить свыше 300 тысяч долларов – на уровне новых суперкаров Ferrari и Lamborghini. Историю авто рассказали на официальном сайте аукционного дома.

Chevrolet Berger Camaro, Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro 1969, шевроле камаро, шевроле камаро 1969 Fullscreen
Ожидается, что цена Chevrolet Berger Camaro превысит $300 тысяч

Chevrolet Camaro первого поколения – модель культовая, но, как правило, не настолько дорогая. Столь высокая цена обусловлена тем, что на продажу выставили самую редкую версию модели – Berger Camaro.

Chevrolet Berger Camaro, Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro 1969, шевроле камаро, шевроле камаро 1969 Fullscreen
Спортивное авто идеально сохранилось

Всего выпущено лишь несколько Chevrolet Berger Camaro. Это одна из немногих модификаций, оснащенных огромным 7,0-литровым V8 мощностью 425 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП купе разгоняется до 100 км/ч за 5,4 с и может проехать ¼ мили (402 м) с места в драгрейсинге за 13,5 с.

Chevrolet Berger Camaro, Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro 1969, шевроле камаро, шевроле камаро 1969 Fullscreen
Под капотом Berger Camaro установлен 7,0-литровый 425-сильный V8

Именно для драгрейсинга и создали конкретно этот Chevrolet Berger Camaro, хотя были и дорожные варианты модели. В 1969 году он выиграл престижные соревнования в Техасе.

Кроме того, высокая цена обусловлена идеальным состоянием автомобиля. Поскольку Chevrolet Camaro только участвовал в спринтерских гонках и не выезжал на дороги, то его пробег за 53 года – всего 340 км. Он сохранил родную раскраску и гоночные шины.

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