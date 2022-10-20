Старий 53-річний Chevrolet піде з молотка за ціною нового суперкара (відео)

Chevrolet Berger Camaro – найрідкісніша версія знаменитої американської моделі. Під капотом авто ховається величезний 7,0-літровий V8 на 425 л. с.

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У США на аукціон Mecum виставлений класичний Chevrolet Camaro 1969 року. За вінтажне авто планують отримати понад 300 тисяч доларів — на рівні нових суперкарів Ferrari і Lamborghini. Історію авто розповіли на офіційному сайті аукціонного будинку.

[ + – ] Очікується, що ціна Chevrolet Berger Camaro перевищить $300 тисяч

Chevrolet Camaro першого покоління – культова модель, але, як правило, не настільки дорога. Така висока ціна обумовлена тим, що на продаж виставили найрідкіснішу версію моделі – Berger Camaro.

[ + – ] Спортивне авто ідеально збереглося

Усього випущено лише кілька Chevrolet Berger Camaro. Це одна з небагатьох модифікацій, оснащених величезним 7,0-літровим V8 потужністю 425 л. с. З 4-ступінчастою механічною КПП купе розганяється до 100 км/год за 5,4 с і може проїхати ¼ милі (402 м) з місця у драгрейсингу за 13,5 с.

[ + – ] Під капотом Berger Camaro встановлений 7,0-літровий 425-сильний V8

Саме для драгрейсингу і створили цей Chevrolet Berger Camaro, хоча були і дорожні варіанти моделі. У 1969 році він виграв престижні змагання в Техасі.

Крім того, висока ціна обумовлена ідеальним станом автомобіля. Оскільки Chevrolet Camaro тільки брав участь у спринтерських перегонах і не виїжджав на дороги, його пробіг за 53 роки — всього 340 км. Він зберіг рідне забарвлення та гоночні шини.

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