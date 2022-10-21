В Китае показали недорогой электрический минивэн с запасом хода более 600 км (фото)

GAC Aion Y Plus отличается просторным салоном и богатой комплектацией. Электромобиль оснащен 204-сильным мотором и предложен в двух модификациях с разным запасом хода.

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Опубликованы первые официальные фото GAC Aion Y Plus. Новый китайский электромобиль поступил в продажу по цене от 139 800 до 202 600 юаней ($19 300 – 28 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

[ + – ] Электрокар оснащен 204-сильным мотором Фото: CarNewsChina

Новый GAC Aion Y Plus – пятиместный электрический минивэн длиной 4535 мм, шириной 1870 мм и высотой 1650 мм. У авто выраженный "нос" и фары оригинальной формы, а у лобового стекла большой угол наклона. Тоненькие фонари растянуты на всю ширину кузова.

[ + – ] На центральной панели установлен большой дисплей Фото: CarNewsChina

В салоне установлены виртуальная панель приборов и большой сенсорный дисплей с диагональю 14,3 дюйма. Передние и задние сиденья раскладываются, образуя два спальных места.

Электрокар GAC Aion Y Plus довольно богато оснащен – топовая версия получила 18-дюймовые диски, парковочный автопилот, беспроводную зарядку для смартфонов, электроприводы водительского кресла и двери багажника.

[ + – ] Сиденья минивэна можно разложить Фото: CarNewsChina

Китайский электромобиль оснащен 204-сильным мотором и доступен с батареями на 64 и 76,8 кВтч. Запас хода составляет 510 и 610 км, соответственно.

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