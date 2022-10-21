У Китаї показали недорогий електричний мінівен із запасом ходу понад 600 км (фото)

GAC Aion Y Plus відрізняється просторим салоном та багатою комплектацією. Електромобіль оснащений 204-сильним мотором та запропонований у двох модифікаціях з різним запасом ходу.

Related video

Опубліковано перші офіційні фото GAC Aion Y Plus. Новий китайський електромобіль надійшов у продаж за ціною від 139 800 до 202 600 юанів ($19 300 – 28 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

[ + – ] Електрокар оснащений 204-сильним двигуном Фото: CarNewsChina

Новий GAC Aion Y Plus – п'ятимісний електричний мінівен довжиною 4535 мм, шириною 1870 мм та висотою 1650 мм. У авто виражений "ніс" та фари оригінальної форми, а у лобового скла великий кут нахилу. Тоненькі ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

[ + – ] На центральній панелі встановлено великий дисплей Фото: CarNewsChina

У салоні встановлені віртуальна панель приладів та великий сенсорний дисплей з діагоналлю 14,3 дюйми. Передні та задні сидіння розкладаються, утворюючи два спальних місця.

Електрокар GAC Aion Y Plus досить багато оснащений — топова версія отримала 18-дюймові диски, паркувальний автопілот, бездротову зарядку для смартфонів, електроприводи крісла водія і двері багажника.

[ + – ] Сидіння мінівена можна розкласти Фото: CarNewsChina

Китайський електромобіль оснащений 204-сильним двигуном і доступний з батареями на 64 і 76,8 кВтг. Запас ходу складає 510 та 610 км, відповідно.

Важливо

Старий позашляховик ЛуАЗ перетворили на військовий електромобіль з мотором Jaguar (відео)

Раніше Фокус розповідав, що в лінійці GAC є навіть швидкісний електричний суперкар, здатний розігнатися до 100 км/год за 1,9 с.

Також ми писали, що Geely презентували електричний седан за 21 000 доларів, здатний проїхати понад 600 км без підзарядки.