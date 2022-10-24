В США стартовали продажи летающего автомобиля за $300 тысяч (видео)

Электрический Alef Model A способен взлетать и садиться вертикально, а также оснащен автопилотом. Заряда батареи хватит, чтобы проехать 320 км или пролететь 177 км.

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Калифорнийский стартап Alef Aeronautics начинает продажи своего летающего автомобиля Model A. Его планируют запустить в производство с 2025 года, но заказать модель можно уже сейчас по цене в $300 тысяч с предоплатой в 1500 долларов. Об этом сообщает официальный сайт американской компании.

[ + – ] В основе летающего авто лежит сетчатый каркас

Новый Alef Model A разрабатывают с 2015 года, а в 2019 году он совершил первый тестовый полет. Дизайн обтекаемого двухместного купе разработал бывший стилист Bugatti и Jaguar Хираш Разаги. Двери авто поднимаются вверх, а пассажирская кабина способна вращаться.

[ + – ] В салоне установлены два кресла

В основе Alef Model A лежит сетчатый каркас, скрывающий восемь пропеллеров. Летающий автомобиль оснащен несколькими электромоторами, а заряда батарей достаточно, чтобы преодолеть 320 км по земле и 177 км — в воздухе.

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Alef Model A взлетает и садится вертикально. Он оснащен телеметрией (она контролирует все параметры авто и сигнализирует о поломках), а также автопилотом с функцией облета препятствий. Кроме того, предусмотрен большой парашют – при аварии летающее авто безопасно спустится на землю.

В перспективе модельный ряд Alef Aeronautics расширит четырехместная модель с запасом хода 640 км по суше и 320 км — в воздухе. Ее обещают представить до 2030 года.

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