У США стартували продажі летючого автомобіля за $300 тисяч (відео)

Електричний Alef Model A здатний злітати та сідати вертикально, а також оснащений автопілотом. Заряду батареї вистачить, щоб проїхати 320 км або пролетіти 177 км.

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Каліфорнійський стартап Alef Aeronautics починає продаж свого летючого автомобіля Model A. Його планують запустити у виробництво з 2025 року, але замовити модель можна вже зараз за ціною $300 тисяч з передоплатою в 1500 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт американської компанії.

[ + – ] В основі летючого авто лежить сітчастий каркас

Новий Alef Model A розробляють з 2015 року, а 2019 року він здійснив перший тестовий політ. Дизайн обтічного двомісного купе розробив колишній стиліст Bugatti та Jaguar Хіраш Разагі. Двері авто піднімаються нагору, а пасажирська кабіна здатна обертатися.

[ + – ] У салоні встановлені два крісла

В основі Alef Model A лежить сітчастий каркас, що приховує вісім пропелерів. Летючий автомобіль оснащений декількома електромоторами, а заряду батарей достатньо, щоб подолати 320 км по землі і 177 км — у повітрі.

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Alef Model A злітає і сідає вертикально. Він оснащений телеметрією (вона контролює всі параметри авто та сигналізує про поломки), а також автопілотом із функцією обльоту перешкод. Крім того, передбачений великий парашут — в разі аварії летюче авто безпечно спуститься на землю.

У перспективі модельний ряд Alef Aeronautics розширить чотиримісну модель із запасом ходу 640 км по суші і 320 км — у повітрі. Її обіцяють подати до 2030 року.

Раніше Фокус повідомляв, що повітряне таксі XPeng здійснило свій перший публічний політ у Дубаї.

Також ми писали, що в США створили і доступніше летюче авто за $150 000.