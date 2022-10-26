Audi анонсировали приход в "Формулу-1" с двигателями на эко-бензине

Audi будет поставщиком гибридных силовых установок для команды "Формулы-1" Sauber. Двигатели будут работать на экологически чистом синтетическом топливе.

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Audi расширяет свою гоночную программу. В 2026 году немецкий автопроизводитель придет в "Формулу-1". Об этом сообщает официальный сайт немецкой марки.

Руководство Audi решило не создавать отдельную гоночную команду – компания станет поставщиком двигателей для Sauber. Соответствующее соглашение уже подписано.

[ + – ] Немецкий автогигант станет поставщиком двигателей для команды Sauber Фото: Audi

Напомним, что сейчас команда Sauber сотрудничает с Alfa Romeo и использует моторы Ferrari, однако контракт с итальянцами истекает в конце 2023 года. Детали соглашения пока держатся в секрете, однако известно, что Audi выкупит часть акций Sauber.

В Audi не зря выбрали 2026 год для старта в "Формуле-1" — именно тогда вступает в силу обновленный технический регламент. Он предписывает использование абсолютно новых гибридных двигателей, работающих на экологически чистом синтетическом топливе.

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Перемены в регламенте заставят все команды с нуля разрабатывать двигатели для болидов. Это значит, что Audi окажутся в равных условиях с Ferrari, Mercedes и Alpine-Renault. Первые тесты силовой установки запланированы на 2025 год.

[ + – ] Для болида готовят гибридную силовую установку на эко-топливе Фото: Audi

Хотя команда Audi имеет очень успешную историю выступления в ралли и 24-часовой гонке в Ле-Мане, она никогда не принимала участия в "Формуле-1". Для немецкого автопроизводителя это будет абсолютно новый опыт.

Примечательно, что концерн Volkswagen в "Формуле-1" делает ставку не только на Audi. В автогонки планирует вернуться и Porsche.

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