Audi анонсували появу у "Формулу-1" із двигунами на еко-бензині

Audi буде постачальником силових гібридних установок для команди "Формули-1" Sauber. Двигуни працюватимуть на екологічно чистому синтетичному паливі.

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Audi розширює свою програму для перегонів. У 2026 році німецький автовиробник з'явиться у "Формулі-1". Про це повідомляє офіційний сайт німецької марки.

Керівництво Audi вирішило не створювати окремої команди для перегонів – компанія стане постачальником двигунів для Sauber. Відповідну угоду вже підписано.

[ + – ] Німецький автогігант стане постачальником двигунів для Sauber Фото: Audi

Нагадаємо, що зараз команда Sauber співпрацює з Alfa Romeo та використовує мотори Ferrari, проте контракт з італійцями закінчується наприкінці 2023 року. Деталі угоди поки що тримаються в секреті, проте відомо, що Audi викупить частину акцій Sauber.

В Audi не дарма обрали 2026 рік для старту у "Формулі-1" — саме тоді набуває чинності оновлений технічний регламент. Він пропонує використання абсолютно нових гібридних двигунів, що працюють на екологічно чистому синтетичному паливі.

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Зміни у регламенті змусять усі команди з нуля розробляти двигуни для болідів. Це означає, що Audi буде в рівних умовах з Ferrari, Mercedes та Alpine-Renault. Перші тести силової установки заплановано на 2025 рік.

[ + – ] Для боліда готують гібридну силову установку на еко-паливі Фото: Audi

Хоча команда Audi має дуже успішну історію виступу в ралі та 24-годинніих перегонах у Ле-Мані, вона ніколи не брала участі у "Формулі-1". Для німецького автовиробника це абсолютно новий досвід.

Цікаво, що концерн Volkswagen у Формулі-1 робить ставку не тільки на Audi. В автоперегони планує повернутися і Porsche.

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