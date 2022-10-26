Audi анонсували появу у "Формулу-1" із двигунами на еко-бензині
Audi буде постачальником силових гібридних установок для команди "Формули-1" Sauber. Двигуни працюватимуть на екологічно чистому синтетичному паливі.
Audi розширює свою програму для перегонів. У 2026 році німецький автовиробник з'явиться у "Формулі-1". Про це повідомляє офіційний сайт німецької марки.
Керівництво Audi вирішило не створювати окремої команди для перегонів – компанія стане постачальником двигунів для Sauber. Відповідну угоду вже підписано.
Нагадаємо, що зараз команда Sauber співпрацює з Alfa Romeo та використовує мотори Ferrari, проте контракт з італійцями закінчується наприкінці 2023 року. Деталі угоди поки що тримаються в секреті, проте відомо, що Audi викупить частину акцій Sauber.
В Audi не дарма обрали 2026 рік для старту у "Формулі-1" — саме тоді набуває чинності оновлений технічний регламент. Він пропонує використання абсолютно нових гібридних двигунів, що працюють на екологічно чистому синтетичному паливі.Важливо
Зміни у регламенті змусять усі команди з нуля розробляти двигуни для болідів. Це означає, що Audi буде в рівних умовах з Ferrari, Mercedes та Alpine-Renault. Перші тести силової установки заплановано на 2025 рік.
Хоча команда Audi має дуже успішну історію виступу в ралі та 24-годинніих перегонах у Ле-Мані, вона ніколи не брала участі у "Формулі-1". Для німецького автовиробника це абсолютно новий досвід.
Цікаво, що концерн Volkswagen у Формулі-1 робить ставку не тільки на Audi. В автоперегони планує повернутися і Porsche.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився надшвидкісний болід для драгрейсингу потужністю понад 1000 л. с.