Старт электрификации: в ЕС утвердили отказ от бензиновых и дизельных авто с 2035 года

C 2035 года в ЕС разрешат продавать исключительно авто с нулевыми выбросами СО2. Эксплуатацию бензиновых и дизельных машин при этом запрещать не будут.

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В Европейском союзе с 2035 года запретят продажи новых бензиновых и дизельных авто. Европарламент, Еврокомиссия и все страны-члены окончательно согласовали план отказа от двигателей внутреннего сгорания. Об этом сообщает сайт Automotive News Europe

После 2035 года будут разрешены только авто с нулевыми выбросами СО2. К ним относятся электрокары, модели с водородными двигателями, а также машины, работающие на синтетическом эко-топливе.

[ + – ] Мелкосерийным производителям разрешили выпускать авто с ДВС и после 2035 года Фото: Motor1.com

Исключения сделали лишь для мелкосерийных производителей. Компаниям, ежегодно выпускающим от 1000 до 10 000 авто, дали отсрочку до 2036 года. Ну а фирмы, выпускающие менее 1000 машин в год, смогут еще некоторое время выпускать модели с ДВС.

Переход на электромобили будет постепенным: к 2030 году планируют снизить выбросы СО2 автомобильным транспортом на 55% по сравнению с показателями 2021 года. Кроме того, стратегия подразумевает активное развитие зарядной инфраструктуры, чтобы она могла справиться с возросшим количеством электрокаров.

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Самый популярный электромобиль в Европе снимут с производства: причина известна

Свою готовность перейти на выпуск электромобилей в Европе уже подтвердили концерны Volkswagen, Ford, Stellantis, Jaguar Land Rover, а также бренды Bentley, Rolls-Royce, Volvo и ряд других автопроизводителей.

"Европейские автопроизводители уже доказывают, что готовы взяться за дело, и на рынок выходит все больше и больше доступных электромобилей. Скорость, с которой это изменение произошло за последние несколько лет, поразительна", — заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Следует отметить, что эксплуатацию авто с ДВС в 2035 году запрещать не будут. То есть, ранее купленные бензиновые и дизельные машины продолжат ездить по дорогам ЕС.

Ранее Фокус сообщал, что в сентябре самым популярным авто в Европе впервые стал электромобиль.