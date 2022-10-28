Старт електрифікації: у ЄС затвердили відмову від бензинових та дизельних авто з 2035 року

З 2035 року в ЄС дозволять продавати тільки авто з нульовими викидами СО2. Експлуатацію бензинових та дизельних машин при цьому забороняти не будуть.

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У Європейському союзі з 2035 року заборонять продаж нових бензинових та дизельних авто. Європарламент, Єврокомісія та всі країни-члени остаточно узгодили план відмови від двигунів внутрішнього згоряння. Про це повідомляє сайт Automotive News Europe

Після 2035 року буде дозволено лише авто з нульовими викидами СО2. До них відносяться електрокари, моделі з водневими двигунами, а також машини, що працюють на синтетичному екопаливі.

[ + – ] Дрібносерійним виробникам дозволили випускати авто з ДВЗ і після 2035 року Фото: Motor1.com

Винятки зробили лише для дрібносерійних виробників. Компаніям, які щорічно випускають від 1000 до 10 000 авто, дали відстрочку до 2036 року. А фірми, що випускають менше 1000 машин на рік, зможуть ще деякий час випускати моделі з ДВЗ.

Перехід на електромобілі буде поступовим: до 2030 року планують зменшити викиди СО2 автомобільним транспортом на 55%, порівнюючи з показниками 2021 року. Крім того, стратегія має на увазі активний розвиток зарядної інфраструктури, щоб вона могла впоратися зі збільшеною кількістю електрокарів.

Важливо

Найпопулярніший електромобіль у Європі знімуть із виробництва: причина відома

Свою готовність перейти на випуск електромобілів у Європі вже підтвердили концерни Volkswagen, Ford, Stellantis, Jaguar Land Rover, а також бренди Bentley, Rolls-Royce, Volvo та інші автовиробники.

"Європейські автовиробники вже доводять, що готові взятися за справу, і на ринок виходить все більше і більше доступних електромобілів. Швидкість, з якою ця зміна сталася за останні кілька років, вражальна", — заявив віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс.

Слід зазначити, що експлуатацію авто з ДВЗ у 2035 році не заборонятимуть. Тобто раніше куплені бензинові та дизельні машини продовжать їздити дорогами ЄС.

Раніше Фокус повідомляв, що у вересні найпопулярнішим авто у Європі вперше став електромобіль.