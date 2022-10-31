Концерн Stellantis может полностью прекратить производство авто в Китае

Stellantis прекращает производство Jeep в Китае и закрывает совместное предприятие с GAC. Не исключено, что концерн полностью свернет выпуск автомобилей в Поднебесной.

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Концерны Stellantis и GAC объявили о начале процедуры банкротства совместного предприятия в Китае. Производство автомобилей будет полностью прекращено. Об этом сообщила пресс-служба Stellantis.

[ + – ] Производство Jeep в Китае прекращается Фото: Stellantis

Основной причиной такого решения называют неудовлетворительные финансовые показатели предприятия, выпускавшего автомобили Jeep. За последние пять лет продажи упали в 10 раз: с 205 тыс. машин в 2017 году до 20 тыс. в 2021. А в первом полугодии нынешнего года реализовано только 1857 авто.

Jeep — старейший иностранный производитель в Китае: сборку американских внедорожников там наладили еще в 1984 году. Совместное предприятие GAC-Stellantis (ранее – GAC-FCA) основано в 2010 году. Поначалу оно занималось сборкой Fiat Viaggio и Ottimo (китайских версий Dodge Dart), а с 2016 года перешло на выпуск кроссоверов Jeep – Cherokee, Renegade, Compass и Commander.

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Впрочем, не исключено, что причины такого шага – не только экономические. Дело в том, что решение прекратить сотрудничество с GAC в Stellantis приняли еще в июле, причем сделали это довольно неожиданно. Незадолго до этого Stellantis увеличил долю в совместном предприятии с 50 до 75%.

СЕО Stellantis Карлос Таварес сообщил, что одной из причин разрыва сотрудничества с GAC также стало "растущее политическое влияние", однако не уточнил, о чем именно идет речь. А недавно на Парижском автосалоне он заявил, что концерн может полностью прекратить производство авто в Китае. От сборки Peugeot и Citroen откажутся в пользу импорта продукции в Поднебесную.

Ранее Фокус сообщал, что Jeep готовит два недорогих электрокроссовера с запасом хода свыше 600 км.