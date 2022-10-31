Концерн Stellantis може повністю припинити виробництво авто в Китаї

Stellantis припиняє виробництво Jeep у Китаї та закриває спільне підприємство з GAC. Не виключено, що концерн повністю згорне випуск автомобілів у Піднебесній.

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Концерни Stellantis і GAC оголосили про початок процедури банкрутства спільного підприємства в Китаї. Виробництво автомобілів повністю припиниться. Про це повідомляє пресслужба Stellantis.

[ + – ] Виробництво Jeep у Китаї припиняється Фото: Stellantis

Основною причиною такого рішення називають незадовільні фінансові показники підприємства, яке випускало автомобілі Jeep. За останні п'ять років продаж упав у 10 разів: із 205 тис. машин у 2017 році до 20 тис. у 2021. А в першому півріччі нинішнього року реалізовано лише 1857 авто.

Jeep — найстаріший іноземний виробник у Китаї: складання американських позашляховиків там налагодили ще 1984 року. Спільне підприємство GAC-Stellantis (раніше — GAC-FCA) засноване у 2010 році. Спочатку воно займалося збиранням Fiat Viaggio й Ottimo (китайських версій Dodge Dart), а з 2016 року перейшло на випуск кросоверів Jeep — Cherokee, Renegade, Compass і Commander.

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Утім, не виключено, що причини такого кроку — не лише економічні. Річ у тім, що рішення припинити співпрацю з GAC у Stellantis ухвалили ще в липні, причому зробили це досить несподівано. Незадовго до цього Stellantis збільшив частку в спільному підприємстві з 50 до 75%.

СЕО Stellantis Карлос Таварес повідомив, що однією з причин розриву співпраці з GAC також став "політичний вплив, що зростає", проте не уточнив, про що саме йдеться. А нещодавно на Паризькому автосалоні він заявив, що концерн може повністю припинити виробництво авто в Китаї. Від складання Peugeot та Citroen відмовляться на користь імпорту продукції в Піднебесну.

Раніше Фокус повідомляв, що Jeep готує два недорогі електрокросовери із запасом ходу понад 600 км.