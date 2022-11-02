В Китае поступил в производство электрический клон Porsche Panamera (фото)
ORA Lightning Cat предлагают в модификациях мощностью 204 и 408 л. с. Покупатели смогут выбрать версии электрокара с запасом хода от 555 до 705 км.
Стартовало производство нового ORA Lightning Cat. Электрический лифтбэк от Great Wall в Китае стоит 190-270 тысяч юаней ($26 000 –37 000), а вскоре должен появиться и в Европе. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль ORA Lightning Cat отличается оригинальным дизайном, который копирует Porsche Panamera. У авто схожий силуэт с элегантным изгибом крыши, да и круглые фары явно напоминают оптику Porsche. Сзади выдвигается спойлер. Однако по размерам электрокар меньше немецкой модели.
Габариты ORA Lightning Cat:
- Длина – 4871 мм
- Ширина – 1862 мм
- Высота – 1500 мм
- Колесная база – 2870 мм
В салоне приборы помещены в отдельные колодцы, как и в Porsche, но все они – цифровые. Также предусмотрены проекция на лобовое стекло и 12,3-дюймовый сенсорный дисплей. Оснащение включает климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора, а среди опций есть система полуавтономного вождения.
Предложены 204-сильная переднеприводная и 408-сильная полноприводная версии модели. В последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 4,3 с. Также можно выбрать три вида аккумуляторной батареи – запас хода составляет 555, 600 и 705 км.
Это не первый клон в линейке ORA. Ранее подразделение Great Wall показало электрическую копию Volkswagen Beetle. Модели бренда уже начали выводить на европейский рынок.
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