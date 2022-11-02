У Китаї надійшов у виробництво електричний клон Porsche Panamera (фото)

ORA Lightning Cat пропонують у модифікаціях потужністю 204 та 408 к. с. Покупці зможуть обрати версії електрокара із запасом ходу від 555 до 705 км.

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Стартувало виробництво нового ORA Lightning Cat. Електричний ліфтбек від Great Wall у Китаї коштує 190-270 тисяч юанів ($26 000 -37 000), а незабаром має з'явитися і в Європі. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

[ + – ] Провідний варіант електрокара розганяється до 100 км/год за 4,3 с Фото: Great Wall

Електромобіль ORA Lightning Cat відрізняється оригінальним дизайном, що копіює Porsche Panamera. У авто схожий силует з елегантним вигином даху, та й круглі фари явно нагадують оптику Porsche. Ззаду висувається спойлер. Проте за розмірами електрокар менший за німецьку модель.

Габарити ORA Lightning Cat:

Довжина – 4871 мм

Ширина – 1862 мм

Висота – 1500 мм

Колісна база – 2870 мм

[ + – ] Прилади в салоні поміщені в окремі колодязі Фото: Great Wall

У салоні прилади поміщені в окремі колодязі, як і в Porsche, але всі вони цифрові. Також передбачено проєкцію на лобове скло та 12,3-дюймовий сенсорний дисплей. Оснащення включає клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль та камери кругового огляду, а серед опцій є система напівавтономного керування.

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Запропоновано 204-сильну передньопривідну та 408-сильну повнопривідну версію моделі. У разі розгін до 100 км/год займає 4,3 с. Також можна вибрати три види акумуляторної батареї — запас ходу становить 555, 600 та 705 км.

[ + – ] Ззаду висувається спойлер Фото: Great Wall

Це не перший клон у лінійці ORA. Раніше підрозділ Great Wall показав електричну копію Volkswagen Beetle. Моделі бренду почали виводити на європейський ринок.

Також Фокус повідомляв, що Great Wall представили свій найдорожчий позашляховик та присвятили його Дарту Вейдеру.