В Украине восстановили редкий и нестандартный автобус 80-х (видео)

ЛиАЗ-677 уникален тем, что оснащен автоматической коробкой передач украинского производства. Городской автобус выпускали с 1967 по 1994 годы.

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В Киеве вернули к жизни винтажный автобус ЛиАЗ-677М. Он станет экспонатом столичного автомузея "Машины времени". Детально о процессе реставрации рассказали в видео на Youtube-канале Old Car Service.

[ + – ] Автобус станет экспонатом музея "Машины времени" Фото: скриншот/youtube

Именно в мастерской Old Car Service и восстановили автобус. Он выпущен в 1989 году и длительное время трудился в Ровно. Затем ЛиАЗ-677М пришел в негодность и три года служил сараем на территории местного автотранспортном предприятия.

[ + – ] Кузов автобуса привели в порядок Фото: скриншот/youtube

Купить ЛиАЗ-677М под реставрацию решили еще семь лет назад. У него не было двигателя, но сохранилась его 2-ступенчатая автоматическая КПП. Для его восстановления понадобились три автобуса-донора запчастей – их нашли в Запорожье, Кировоградской и Киевской областях.

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Сначала автобус поставили на ход, а в нынешнем году ему вернули оригинальный внешний вид – подварили и перекрасили кузов, установили бамперы, решетку радиатора, стеклоочистители. На данный момент это единственный ЛиАЗ в Киеве, способный самостоятельно ездить. Осталось отреставрировать салон, но это уже в планах на следующий год.

ЛиАЗ-677 – очень нестандартная модель, это единственный советский автобус с автоматической КПП (ее, кстати, производили во Львове). Его выпускали с 1967 по 1994 годы. Городской автобус рассчитан на 110 пассажиров и оснащен 7,0-литровым 180-сильным бензиновым двигателем.

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