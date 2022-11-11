В Украине во время войны растет автопроизводство: какие модели сейчас выпускают

На данный момент легковые авто в Украине выпускает только один завод. Ему удалось нарастить объемы производства по сравнению с 2021 годом.

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За октябрь в Украине выпустили 241 легковой автомобиль. Все машины собраны на одном предприятии – заводе "Еврокар" в Закарпатье. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Объемы производства легковых авто на "Еврокаре" сразу в 2,6 раза превышает показатель октября 2021 года. На предприятии осуществляется сборка нескольких моделей Skoda – флагманской модели Superb, а также кроссоверов Kodiaq и Karoq.

"Еврокар" пока единственный автозавод, возобновивший работу в 2022 году во время войны – его запустили в июне, а до этого в цехах был обустроен центр для вынужденных переселенцев. Другие предприятия отрасли на данный момент простаивают.

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Всего за 10 месяцев 2022 года украинские автозаводы выпустили 1756 легковых авто. Это на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но нужно учитывать, что на протяжении нескольких месяцев в Украине вообще не производили авто.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине снизились продажи новых авто. Наибольшим спросом сейчас пользуются кроссоверы.

Также мы рассказывали, что падает спрос и на авто с пробегом. На рынке теперь новый лидер.