В Україні під час війни зростає автовиробництво: які моделі зараз випускають

Наразі легкові авто в Україні випускає лише один завод. Йому вдалося наростити обсяги виробництва, порівняно з 2021 роком.

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За жовтень в Україні випустили 241 легковий автомобіль. Усі машини зібрані на одному підприємстві — заводі "Єврокар" на Закарпатті. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Обсяги виробництва легкових авто на "Єврокарі" одразу у 2,6 раза перевищують показник жовтня 2021 року. На підприємстві здійснюється складання кількох моделей Skoda — флагманської моделі Superb, а також кросоверів Kodiaq та Karoq.

"Єврокар" поки що єдиний автозавод, який відновив роботу у 2022 році під час війни — його запустили в червні, а до цього в цехах було облаштовано центр для вимушених переселенців. Інші підприємства галузі зараз простоюють.

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Загалом за 10 місяців 2022 року українські автозаводи випустили 1756 легкових авто. Це на 37% менше, ніж за аналогічний період минулого року, але треба враховувати, що протягом кількох місяців в Україні взагалі не робили авто.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні знизилися продажі нових авто. Найбільший попит зараз мають кросовери.

Також ми розповідали, що падає попит і на авто з пробігом. На ринку тепер новий лідер.