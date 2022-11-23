Масло для фритюра вместо дизеля: во Франции будут использовать нестандартное биотопливо

Из 10 литров отработанного масла для фритюра получается 8 литров биодизеля. Такое топливо содержит на 90% меньше вредных веществ, чем обычный дизель.

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Во Франции официально разрешили использовать в качестве топлива для авто отработанное масло для фритюра. С таким предложением выступила местная партия "зеленых" и сенат ее поддержал. Об этом сообщает телеканал BMFTV.

Биотопливо из растительного масла станет экологически чистой альтернативой дизелю и поможет восполнить его дефицит. Дело в том, что в октябре французские нефтеперерабатывающие заводы не работали из-за страйков. "Зеленые" давно выступали с подобной инициативой, но только теперь в условиях топливного кризиса ее воплотили в жизнь.

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Эксперты считают, что с 10 литров отработанного масла для фритюра после фильтрации получается 8 литров биодизеля. При его сгорании выделяется на 90% меньше вредных веществ, чем при сжигании обычного дизтоплива. К тому же, оно значительно дешевле.

Пока "зеленое" топливо разрешили только для корпоративных автопарков, ведь именно бизнес больше всего страдает от дефицита дизеля. Впрочем, не исключается, что вскоре им смогут пользоваться все автомобилисты.

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