Олія для фритюру замість дизеля: у Франції використовуватимуть нестандартне біопаливо

З 10 літрів відпрацьованої олії для фритюру виходить 8 літрів біодизеля. Таке паливо містить на 90% менше шкідливих речовин, аніж звичайний дизель.

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У Франції офіційно дозволили використовувати як паливо для авто відпрацьовану олію для фритюру. З такою пропозицією виступила місцева партія "зелених" та сенат її підтримав. Про це повідомляє телеканал BMFTV.

Біопаливо з олії стане екологічно чистою альтернативою дизелю і допоможе заповнити його дефіцит. Річ у тім, що у жовтні французькі нафтопереробні заводи не працювали через страйки. "Зелені" давно виступали з подібною ініціативою, але тільки тепер за умов паливної кризи її втілили у життя.

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Експерти вважають, що з 10 літрів відпрацьованої олії для фритюру після фільтрації виходить 8 літрів біодизеля. При його згорянні виділяється на 90% менше шкідливих речовин, ніж спалювання звичайного дизпалива. До того ж воно значно дешевше.

Поки що "зелене" паливо дозволили тільки для корпоративних автопарків, адже саме бізнес найбільше страждає від дефіциту дизеля. Втім, цілком ймовірно, що ним нескоро зможуть користуватися всі автомобілісти.

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