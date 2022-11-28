Дорогой премиальный кроссовер BMW превратили в снегоуборочную машину (фото)

Кроссовер BMW X5 оснастили широким отвалом для уборки снега. Кроме того, он получил лебедку, буксировочные крюки и дополнительную оптику.

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У BMW X5 2022 появилась новая нестандартная версия. В Испании кроссовер премиум-класса переделали в снегоуборочную машину. Об этом сообщает сайт Periodismodelmotor.

[ + – ] Авто построили по заказу полиции Мадрида

Необычный кроссовер BMW создали для полиции Мадрида. В Испании снегопады – редкость, поэтому снегоуборочной машиной может быть и легковой автомобиль.

Новый BMW X5 получил большой отвал для уборки снега. Кроме того, появились лебедка и тросы для буксирования застрявших авто. В добавок, тюнинг BMW X5 включает установку проблесковых маячков, дополнительной оптики и спецсвязи.

[ + – ] Для доработки выбрали версию с тяговитым дизелем

Для доработки выбрали кроссовер BMW X5 xDrive30d, оснащенный 3,0-литровым турбодизилем мощностью 286 л. с. и с крутящим моментом в 620 Н∙м. У него огромная тяга, что важно для снегоуборочной техники.

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Подобное авто недешевое – стоимость премиальной модели стартует с отметки в 77 500 евро. С другой стороны, полноценная снегоуборочная машина гораздо дороже.

Ранее Фокус сообщал, что BMW презентовали свою самую эксклюзивную и дорогую модель. Ее выполнили в ретро-стиле и оснастили 560-сильным мотором.

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