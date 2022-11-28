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Авто

Дорогий преміальний кросовер BMW перетворили на снігоприбиральну машину (фото)

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BMW X5 оснастили відвалом для збирання снігу

Кросовер BMW X5 оснастили широким відвалом для збирання снігу. Крім того, він отримав лебідку, буксирувальні гаки та додаткову оптику.

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BMW X5 2022 з'явилася нова нестандартна версія. В Іспанії кросовер преміум-класу переробили на снігоприбиральну машину. Про це повідомляє сайт Periodismodelmotor.

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Авто збудували на замовлення поліції Мадрида

Незвичайний кросовер BMW створили для поліції Мадрида. В Іспанії снігопади — рідкість, тому снігоприбиральною машиною може бути легковий автомобіль.

Новий BMW X5 отримав великий відвал для збирання снігу. Крім того, з'явилися лебідка і троси для буксирування застряглих авто. На додаток, тюнінг BMW X5 включає встановлення проблискових маячків, додаткової оптики та спецзв'язку.

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Для доопрацювання вибрали версію з тягучим дизелем

Для доопрацювання вибрали кросовер BMW X5 xDrive30d, оснащений 3,0-літровим турбодизилем потужністю 286 к. с. і з крутним моментом 620 Н∙м. Має величезну тягу, що важливо для снігоприбиральної техніки.

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Подібне авто недешеве — вартість преміальної моделі стартує з позначки 77 500 євро. З іншого боку, повноцінна снігоприбиральна машина набагато дорожча.

Раніше Фокус повідомляв, що BMW презентували свою найексклюзивнішу і найдорожчу модель. Її виконали у ретро-стилі та оснастили 560-сильним двигуном.

Також ми писали, що в Києві зняли автовоз із рідкісними колекційними BMW.