Дорогий преміальний кросовер BMW перетворили на снігоприбиральну машину (фото)
Кросовер BMW X5 оснастили широким відвалом для збирання снігу. Крім того, він отримав лебідку, буксирувальні гаки та додаткову оптику.
BMW X5 2022 з'явилася нова нестандартна версія. В Іспанії кросовер преміум-класу переробили на снігоприбиральну машину. Про це повідомляє сайт Periodismodelmotor.
Незвичайний кросовер BMW створили для поліції Мадрида. В Іспанії снігопади — рідкість, тому снігоприбиральною машиною може бути легковий автомобіль.
Новий BMW X5 отримав великий відвал для збирання снігу. Крім того, з'явилися лебідка і троси для буксирування застряглих авто. На додаток, тюнінг BMW X5 включає встановлення проблискових маячків, додаткової оптики та спецзв'язку.
Для доопрацювання вибрали кросовер BMW X5 xDrive30d, оснащений 3,0-літровим турбодизилем потужністю 286 к. с. і з крутним моментом 620 Н∙м. Має величезну тягу, що важливо для снігоприбиральної техніки.Важливо
Подібне авто недешеве — вартість преміальної моделі стартує з позначки 77 500 євро. З іншого боку, повноцінна снігоприбиральна машина набагато дорожча.
Раніше Фокус повідомляв, що BMW презентували свою найексклюзивнішу і найдорожчу модель. Її виконали у ретро-стилі та оснастили 560-сильним двигуном.
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