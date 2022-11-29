В Великобритании превратили стартую "копейку" ВАЗ в сверхскоростной спорткар (видео)

Тюнинг "Жигулей" включает установку 235-сильного мотора Ford Cosworth. ВАЗ-2101 способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 240 км/ч.

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В Великобритании обнаружен очень нестандартный ВАЗ-2101 1981 года. "Жигули" серьезно доработали и превратили в спортивное авто. Проекту посвятили видео на Youtube-канале The Late Brake Show.

[ + – ] Автомобиль отреставрировали и занизили Фото: скриншот / YouTube

Тюнинг ВАЗ-2101 выполнили в ателье RetroFord. Владельцу мастерской Дэйву удалось купить "Жигули" за 500 фунтов стерлингов ($600).

Состояние авто было ужасающим – оно не ездило, а днище, колесные арки и крылья проржавели. В машину вложили 29 000 долларов, а работы над ней заняли 8 месяцев.

[ + – ] В салоне заменены сиденья и руль Фото: скриншот / YouTube

"Жигули" отреставрировали, занизили и оснастили низопрофильной резиной. В салоне появились современные кожаные сиденья и спортивный руль.

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Под капотом вместо стандартного 1,2-литрового мотора появилась 2,3-литровая четверка Ford Cosworth Duratec мощностью 235 л. с., а 6-ступенчатую механическую КПП позаимствовали у Mazda MX-5. Легкой "копейке" весом 950 кг этого достаточно, чтобы разгоняться до 100 км/ч за 4,5 с и развивать 240 км/ч.

[ + – ] Под капотом установлен 235-сильный мотор Фото: скриншот / YouTube

Тюнинг "Жигулей" также включает спортивный самоблокирующийся дифференциал и полностью новую подвеску с современными пружинами и амортизаторами Bilstein. Замедляют авто современные тормоза.

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