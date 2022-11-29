У Великій Британії перетворили стартову "копійку" ВАЗ на надшвидкісний спорткар (відео)

Тюнінг "Жигулів" включає встановлення 235-сильного двигуна Ford Cosworth. ВАЗ-2101 здатний розігнатися до 100 км/год за 4,5 с та розвинути 240 км/год.

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У Великій Британії виявлено дуже нестандартний ВАЗ-2101 1981 року. "Жигулі" серйозно доопрацювали та перетворили на спортивне авто. Проєкту присвятили відео на Youtube-каналі The Late Brake Show.

[ + – ] Автомобіль відреставрували та занизили Фото: скриншот / YouTube

Тюнінг ВАЗ-2101 виконали в ательє RetroFord. Власнику майстерні Дейву вдалося купити "Жигулі" за 500 фунтів стерлінгів (600 доларів).

Стан авто був жахливий — воно не їздило, а днище, колісні арки та крила проіржавіли. У машину вклали 29 тисяч доларів, а роботи над нею зайняли 8 місяців.

[ + – ] У салоні замінені сидіння та кермо Фото: скриншот / YouTube

"Жигулі" відреставрували, занизили та оснастили низопрофільною гумою. У салоні з'явилися сучасні шкіряні сидіння та спортивне кермо.

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Під капотом замість стандартного 1,2-літрового двигуна з'явилася 2,3-літрова четвірка Ford Cosworth Duratec потужністю 235 к. с., а 6-ступінчасту механічну КПП запозичили у Mazda MX-5. Легкій "копійці" вагою 950 кг цього достатньо, щоб розганятися до 100 км/год за 4,5 с і розвивати 240 км/год.

[ + – ] Під капотом встановлений 235-сильний двигун Фото: скриншот / YouTube

Тюнінг "Жигулів" також включає спортивний диференціал, що самоблокується, і повністю нову підвіску з сучасними пружинами і амортизаторами Bilstein. Уповільнюють авто сучасні гальма.

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