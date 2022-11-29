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Авто

В Италии возрождают знаменитую марку: представлен суперкар с мотором от "Формулы-1" (фото)

De Tomaso P900, новый De Tomaso P900, суперкар De Tomaso, De Tomaso P900 2023
De Tomaso P900 стоит 3 миллиона долларов

Обтекаемый De Tomaso P900 выполнен из карбона и весит всего 900 кг. Суперкар предложен в версиях мощностью 750 и 900 л. с., а его максимальная скорость превышает 300 км/ч.

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Знаменитый итальянский бренд DeTomaso вернулся после 20-летнего отсутствия на рынке и презентует уже вторую модель. Ранее показали элегантное купе P72, а теперь появился более экстремальный трековый суперкар P900. Об этом сообщает официальный сайт марки.

De Tomaso P900, новый De Tomaso P900, суперкар De Tomaso, De Tomaso P900 2023 Fullscreen
Суперкар отличается обтекаемым дизайном

Новый DeTomaso P900 – обтекаемое купе с карбоновым кузовом и огромным антикрылом. Двери автомобиля поднимаются вверх, а фонари напоминают сопла реактивных двигателей.

Суперкар весит всего 900 кг. Покупателям на выбор предложат два двигателя. Высокооборотистый V12 развивает 900 л. с. при 12 300 об/мин.

De Tomaso P900, новый De Tomaso P900, суперкар De Tomaso, De Tomaso P900 2023 Fullscreen
Сзади установлено огромное антикрыло

Второй мотор – более эксклюзивный, ведь это 3,0-литровый 750-сильный V10 от болида "Формулы-1" Benetton B197 1997 года. В обоих случаях установлена 6-ступенчатая секвентальная коробка передач, а максимальная скорость превышает 300 км/ч.

Всего выпустят только 18 De Tomaso P900. Стоимость суперкара составит около 3 миллионов долларов.

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Компания DeTomaso выпускала спортивные автомобили c 1959 по 2002 годы. Самой массовой и известной моделью итальянского бренда является суперкар DeTomaso Pantera.

Ранее Фокус рассказывал про новый 1000-сильный суперкар Ferrari. Его смогут испытать все желающие.