В Италии возрождают знаменитую марку: представлен суперкар с мотором от "Формулы-1" (фото)

Обтекаемый De Tomaso P900 выполнен из карбона и весит всего 900 кг. Суперкар предложен в версиях мощностью 750 и 900 л. с., а его максимальная скорость превышает 300 км/ч.

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Знаменитый итальянский бренд DeTomaso вернулся после 20-летнего отсутствия на рынке и презентует уже вторую модель. Ранее показали элегантное купе P72, а теперь появился более экстремальный трековый суперкар P900. Об этом сообщает официальный сайт марки.

[ + – ] Суперкар отличается обтекаемым дизайном

Новый DeTomaso P900 – обтекаемое купе с карбоновым кузовом и огромным антикрылом. Двери автомобиля поднимаются вверх, а фонари напоминают сопла реактивных двигателей.

Суперкар весит всего 900 кг. Покупателям на выбор предложат два двигателя. Высокооборотистый V12 развивает 900 л. с. при 12 300 об/мин.

[ + – ] Сзади установлено огромное антикрыло

Второй мотор – более эксклюзивный, ведь это 3,0-литровый 750-сильный V10 от болида "Формулы-1" Benetton B197 1997 года. В обоих случаях установлена 6-ступенчатая секвентальная коробка передач, а максимальная скорость превышает 300 км/ч.

Всего выпустят только 18 De Tomaso P900. Стоимость суперкара составит около 3 миллионов долларов.

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Компания DeTomaso выпускала спортивные автомобили c 1959 по 2002 годы. Самой массовой и известной моделью итальянского бренда является суперкар DeTomaso Pantera.

Ранее Фокус рассказывал про новый 1000-сильный суперкар Ferrari. Его смогут испытать все желающие.