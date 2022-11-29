В Італії відроджують знамениту марку: представлений суперкар із мотором від "Формули-1" (фото)

Обтічний De Tomaso P900 виконаний з карбону і важить всього 900 кг. Суперкар запропонований у версіях потужністю 750 та 900 к. с., а його максимальна швидкість перевищує 300 км/год.

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Знаменитий італійський бренд DeTomaso повернувся після 20-річної відсутності на ринку та презентує вже другу модель. Раніше показали елегантне купе P72, а тепер з'явився екстремальніший трековий суперкар P900. Про це повідомляє офіційний вебсайт марки.

[ + – ] Суперкар відрізняється обтічним дизайном

Новий DeTomaso P900 – купе з карбоновим кузовом і величезним антикрилом. Двері автомобіля піднімаються нагору, а ліхтарі нагадують сопла реактивних двигунів.

Суперкар важить лише 900 кг. Покупцям на вибір запропонують два двигуни. Високооборотний V12 розвиває 900 к. с. при 12 300 об/хв.

[ + – ] Ззаду встановлено величезне антикрило

Другий двигун — більш ексклюзивний, адже це 3,0-літровий 750-сильний V10 від боліда "Формули-1" Benetton B197 1997 року. В обох випадках встановлено 6-ступінчасту секвентальну коробку передач, а максимальна швидкість перевищує 300 км/год.

Усього випустять лише 18 De Tomaso P900. Вартість суперкара становитиме приблизно 3 мільйони доларів.

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Компанія DeTomaso випускала спортивні автомобілі з 1959 по 2002 роки. Наймасовішою і найвідомішою моделлю італійського бренду є суперкар DeTomaso Pantera.

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