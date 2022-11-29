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Авто

В Італії відроджують знамениту марку: представлений суперкар із мотором від "Формули-1" (фото)

De Tomaso P900, новий De Tomaso P900, суперкар De Tomaso, De Tomaso P900 2023
De Tomaso P900 коштує 3 мільйони доларів

Обтічний De Tomaso P900 виконаний з карбону і важить всього 900 кг. Суперкар запропонований у версіях потужністю 750 та 900 к. с., а його максимальна швидкість перевищує 300 км/год.

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Знаменитий італійський бренд DeTomaso повернувся після 20-річної відсутності на ринку та презентує вже другу модель. Раніше показали елегантне купе P72, а тепер з'явився екстремальніший трековий суперкар P900. Про це повідомляє офіційний вебсайт марки.

De Tomaso P900, новий De Tomaso P900, суперкар De Tomaso, De Tomaso P900 2023 Fullscreen
Суперкар відрізняється обтічним дизайном

Новий DeTomaso P900 – купе з карбоновим кузовом і величезним антикрилом. Двері автомобіля піднімаються нагору, а ліхтарі нагадують сопла реактивних двигунів.

Суперкар важить лише 900 кг. Покупцям на вибір запропонують два двигуни. Високооборотний V12 розвиває 900 к. с. при 12 300 об/хв.

De Tomaso P900, новий De Tomaso P900, суперкар De Tomaso, De Tomaso P900 2023 Fullscreen
Ззаду встановлено величезне антикрило

Другий двигун — більш ексклюзивний, адже це 3,0-літровий 750-сильний V10 від боліда "Формули-1" Benetton B197 1997 року. В обох випадках встановлено 6-ступінчасту секвентальну коробку передач, а максимальна швидкість перевищує 300 км/год.

Усього випустять лише 18 De Tomaso P900. Вартість суперкара становитиме приблизно 3 мільйони доларів.

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Компанія DeTomaso випускала спортивні автомобілі з 1959 по 2002 роки. Наймасовішою і найвідомішою моделлю італійського бренду є суперкар DeTomaso Pantera.

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