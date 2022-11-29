Стильно и недорого: Toyota показала спортивную модель за $18 800 (фото)

Toyota Aqua GR Sport стала ярче на вид благодаря обвесу и 17-дюймовым дискам. Управляемость хэтчбека улучшили спортивная подвеска и перенастроенное рулевое управление.

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В Японии презентована новая Toyota Aqua GR Sport. Спортивная версия компактного хэтчбека поступает в продажу по цене от 2 595 000 иен ($18 800). Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

[ + – ] Оснащение включает 17-дюймовые диски Фото: Toyota

Модель Aqua в Европе и США известна под названием Toyota Prius C и доступна исключительно в гибридном исполнении. Хэтчбек доработали в спортивном подразделении Gazoo Racing, создающем самые быстрые Toyota.

[ + – ] Педали украсили металлическими накладками Фото: Toyota

Тем не менее, новая Toyota Aqua GR Sport не стала мощнее. Первой дебютировала версия с 1,5-литровым 92-сильным бензиновым двигателем, а затем должен появиться и 116-сильный гибридный вариант с силовой установкой от Toyota Yaris Cross.

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А вот управляемость Toyota Aqua GR Sport улучшили. Хэтчбеку перенастроили рулевое управление и добавили специальный спортивный режим. Кроме того, он получил спортивную подвеску и распорки под капотом, повышающие жесткость кузова.

[ + – ] Хэтчбек получил спортивные сиденья Фото: Toyota

Отличить вариант GR Sport от Toyota Aqua 2022 можно по особой решетке радиатора, обвесу и 17-дюймовым дискам. В салоне появились спортивные сиденья и руль, педали украшены металлическими накладками.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota презентовала недорогой минивэн повышенной проходимости. Модель предложена в бензиновой и гибридной версиях.