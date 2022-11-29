Стильно та недорого: Toyota показала спортивну модель за $18 800 (фото)

Toyota Aqua GR Sport стала яскравішою на вигляд завдяки обвісу та 17-дюймовим дискам. Керованість хетчбека покращили спортивна підвіска та переналаштоване кермо.

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У Японії презентовано нову Toyota Aqua GR Sport. Спортивна версія компактного хетчбека надходить у продаж за ціною від 2595000 ієн ($18 800). Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

[ + – ] Оснащення включає 17-дюймові диски Фото: Toyota

Модель Aqua у Європі та США відома під назвою Toyota Prius C і доступна виключно у гібридному виконанні. Хетчбек доопрацювали у спортивному підрозділі Gazoo Racing, що створює найшвидші Toyota.

[ + – ] Педалі прикрасили металевими накладками Фото: Toyota

Проте, нова Toyota Aqua GR Sport не стала потужнішою. Першою дебютувала версія з 1,5-літровим 92-сильним бензиновим двигуном, а потім має з'явитися і 116-сильний гібридний варіант із силовою установкою від Toyota Yaris Cross.

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А ось керованість Toyota Aqua GR Sport покращили. Хетчбеку переналаштували кермо та додали спеціальний спортивний режим. Крім того, він отримав спортивну підвіску та розпірки під капотом, що підвищують жорсткість кузова.

[ + – ] Хетчбек отримав спортивні сидіння Фото: Toyota

Відрізнити варіант GR Sport від Toyota Aqua 2022 можна за особливою решіткою радіатора, обвісом та 17-дюймовими дисками. У салоні з'явилися спортивні сидіння та кермо, педалі прикрашені металевими накладками.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota презентувала недорогий мінівен підвищеної прохідності. Модель запропонована в бензиновій та гібридній версіях.