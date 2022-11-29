Стильно та недорого: Toyota показала спортивну модель за $18 800 (фото)
Toyota Aqua GR Sport стала яскравішою на вигляд завдяки обвісу та 17-дюймовим дискам. Керованість хетчбека покращили спортивна підвіска та переналаштоване кермо.
У Японії презентовано нову Toyota Aqua GR Sport. Спортивна версія компактного хетчбека надходить у продаж за ціною від 2595000 ієн ($18 800). Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.
Модель Aqua у Європі та США відома під назвою Toyota Prius C і доступна виключно у гібридному виконанні. Хетчбек доопрацювали у спортивному підрозділі Gazoo Racing, що створює найшвидші Toyota.
Проте, нова Toyota Aqua GR Sport не стала потужнішою. Першою дебютувала версія з 1,5-літровим 92-сильним бензиновим двигуном, а потім має з'явитися і 116-сильний гібридний варіант із силовою установкою від Toyota Yaris Cross.
А ось керованість Toyota Aqua GR Sport покращили. Хетчбеку переналаштували кермо та додали спеціальний спортивний режим. Крім того, він отримав спортивну підвіску та розпірки під капотом, що підвищують жорсткість кузова.
Відрізнити варіант GR Sport від Toyota Aqua 2022 можна за особливою решіткою радіатора, обвісом та 17-дюймовими дисками. У салоні з'явилися спортивні сидіння та кермо, педалі прикрашені металевими накладками.
Раніше Фокус повідомляв, що Toyota презентувала недорогий мінівен підвищеної прохідності. Модель запропонована в бензиновій та гібридній версіях.