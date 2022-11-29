Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Стильно та недорого: Toyota показала спортивну модель за $18 800 (фото)

Toyota Aqua GR Sport, Toyota Aqua, нова Toyota Aqua, Toyota Prius C, Toyota Prius
Фото: Toyota | Toyota Aqua GR Sport упізнається по обвісу та новій решітці радіатора

Toyota Aqua GR Sport стала яскравішою на вигляд завдяки обвісу та 17-дюймовим дискам. Керованість хетчбека покращили спортивна підвіска та переналаштоване кермо.

Related video

У Японії презентовано нову Toyota Aqua GR Sport. Спортивна версія компактного хетчбека надходить у продаж за ціною від 2595000 ієн ($18 800). Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

Toyota Aqua GR Sport, Toyota Aqua, нова Toyota Aqua, Toyota Prius C, Toyota Prius Fullscreen
Оснащення включає 17-дюймові диски
Фото: Toyota

Модель Aqua у Європі та США відома під назвою Toyota Prius C і доступна виключно у гібридному виконанні. Хетчбек доопрацювали у спортивному підрозділі Gazoo Racing, що створює найшвидші Toyota.

Toyota Aqua GR Sport, Toyota Aqua, нова Toyota Aqua, Toyota Prius C, Toyota Prius Fullscreen
Педалі прикрасили металевими накладками
Фото: Toyota

Проте, нова Toyota Aqua GR Sport не стала потужнішою. Першою дебютувала версія з 1,5-літровим 92-сильним бензиновим двигуном, а потім має з'явитися і 116-сильний гібридний варіант із силовою установкою від Toyota Yaris Cross.

Важливо
Популярний седан Toyota Camry відтворили у дереві (відео)
Популярний седан Toyota Camry відтворили у дереві (відео)

А ось керованість Toyota Aqua GR Sport покращили. Хетчбеку переналаштували кермо та додали спеціальний спортивний режим. Крім того, він отримав спортивну підвіску та розпірки під капотом, що підвищують жорсткість кузова.

Toyota Aqua GR Sport, Toyota Aqua, нова Toyota Aqua, Toyota Prius C, Toyota Prius Fullscreen
Хетчбек отримав спортивні сидіння
Фото: Toyota

Відрізнити варіант GR Sport від Toyota Aqua 2022 можна за особливою решіткою радіатора, обвісом та 17-дюймовими дисками. У салоні з'явилися спортивні сидіння та кермо, педалі прикрашені металевими накладками.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota презентувала недорогий мінівен підвищеної прохідності. Модель запропонована в бензиновій та гібридній версіях.