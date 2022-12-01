Продажи авто в Украине продолжают снижаться: какие марки и модели пользуются спросом

Спрос на новые автомобили в Украине останется низким. Тем не менее, некоторым брендам-лидерам удалось улучшить свои показатели.

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За ноябрь украинцы приобрели 3090 новых автомобилей. Это на 2% меньше, чем в октябре и в 2,8 раза меньше, чем в ноябре прошлого года. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

Лидер на рынке не меняется уже давно – первое место сохраняет Toyota, продавшая в ноябре 702 новых авто. По сравнению с октябрем у японской марки отмечен небольшой рост на 6%.

[ + – ] Самой популярной моделью снова стал Renault Duster Фото: Renault

Второе место вернули себе после падения Renault: французский бренд нарастил продажи сразу на 43% — до 387 машин. На третью позицию опустилась Skoda (272 авто, -17% к октябрю). Замыкают ТОП-5 Hyundai (208 шт., -1%) и Mercedes-Benz (204, -11%).

Самый популярный автомобиль в Украине за ноябрь 2022 года – кроссовер Renault Duster. Модель нашла 363 покупателя, опередила Toyota RAV4 и помогла марке улучшить позиции.

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Всего с начала года в Украине продано 34 тыс. новых легковых автомобилей. Это в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Фокус сообщал, что импорт автомобилей в Украину серьезно снизился в третьем квартале нынешнего года.

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